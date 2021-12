Natale con Mika, il concerto alla Philharmonique è su Sky Uno

Il 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, l’appuntamento è con le magiche esibizioni di Mika dalla Philarmonie de Paris, una delle più prestigiose sale concertistiche, la più avveniristica d’Europa, aperta nel 2015 a completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell’architetto Jean Nouvel. Lo show è stato concepito dallo stesso Mika con il direttore d’orchestra Simon Leclerc ed eseguito con ben 120 professori dell’Orchestre Nationale de l’Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor.



In concerto con gli orchestrali, Mika, tra i più amati giudici di X Factor (LO SPECIALE), rivisita alcuni dei suoi più grandi successi in chiave classica.

Un ensemble incredibile ed emozionante





Un viaggio lungo 19 canzoni, per rivisitare le hit mondiali di Mika come “Relax (Take It Easy)”, “Rain”, “Grace Kelly”, “Good Guys”, “Underwater” e “Happy Ending”, ma anche gemme del suo repertorio come “Tiny Love”, “I Went To Hell Last Night”, “Blue”, “Over My Shoulder”.

