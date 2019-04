Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Alycia e Matt

Alycia

Studentessa di 28 anni, si definisce una romantica senza speranza: sogna il suo matrimonio fin dall’infanzia, immaginandolo fiabesco e principesco. Alycia è determinata a cercare un marito, proprio per coronare questo suo enorme desiderio. Molto prima di entrare a far parte del programma aveva già scritto i voti nuziali, scelto l’abito, e intrapreso una dieta per garantirsi il fisico giusto ed essere pronta a sposarsi in qualsiasi momento. Tuttavia, la sua vita sentimentale è stata un disastro negli ultimi anni: single da quattro anni, non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei, ma non ha nemmeno mai abbandonato la speranza. Che Mathew sia l’uomo giusto per lei? Non ci resta che scoprirlo!

Mathew

Mathew, Matt per gli amici, è un idraulico di 32 anni con un enorme lato sensibile. Quando non si trova al lavoro o al pub con gli amici, questo romanticone sta a casa, comodamente seduto sul suo divano, a gustarsi il suo film preferito, Le pagine della nostra vita. Matt è un uomo sensibile e romantico, che parla apertamente dei suoi sentimenti, delle sue emozioni e…dell’amore per la sua amata nonna, la persona più importante della sua vita. Per potersi prendere completamente cura di lei, a causa di una malattia che l’ha colpita, Matt ha dovuto mettere da parte la sua vita sentimentale ed è, infatti, single da ben 8 anni. Purtroppo è un anno che la nonna lo ha lasciato, e da allora non si è più ripreso: l’unica cura che può salvarlo è l’amore, e potrebbe trovarlo nella dolce Alycia.

Cosa aspettarsi da Alycia e Matt?

La coppia sembra avere molto potenziale: due animi romantici, dolci e sensibili che potrebbero davvero innamorarsi e coronare il loro sogno d'amore, trovando finalmente l'anima gemella. La freccia di Cupido farà breccia o sarà destinata a spezzarsi? Chi lo sa!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11 dal lunedì al venerdì alle 16.00.