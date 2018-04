Matrimonio a prima vista 3: le location delle cerimonie

Grande ritorno per l’appuntamento con l’amore, la terza stagione di Matrimonio a prima vista Italia ti aspetta in esclusiva assoluta su Sky Uno ogni giovedì alle 21.15. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, nella prossima puntata i novelli sposi sono pronti a festeggiare le nozze in tre location esclusive . Scopriamole insieme!

di Helena Antonelli

Nella prima puntata della terza stagione dell’esperimento sociale per eccellenza, Matrimonio a prima vista Italia, Daniela Benvenuto e Roberto Orlandini, Mauro Antonelli e Camilla Arolchi, Rossella Gatta e Andrea Tommasini, hanno pronunciato il fatidico sì dando il via ad una nuova avventura, la più importante della loro vita.

Dopo un primo passo verso l’altare, le tre coppie sono pronte nella prossima puntata del docu reality di Sky, in onda giovedì 19 aprile alle 21.15 in esclusiva assoluta su Sky Uno, a festeggiare le loro nozze in tre location uniche: Villa Sigurtà, Convento dei Neveri e NautinClub.

L’emozionante matrimonio di Rossella e Andrea si è tenuto nell’immenso parco giardino privato di Villa Sigurtà detta anche "Della Quercia", uno dei gioielli architettonici più importanti della provincia di Verona. Proprio qui, in questa sontuosa villa veneta situata a Valeggio Sul Mincio, dimora estiva dei Conti Maffei, che Rossella e Andrea proseguiranno i festeggiamenti delle loro nozze insieme ad amici e parenti. I giardini privati e le sale con arredi originali del XVII secolo, contribuiranno a creare magia ed eleganza al giorno più importante dei giovani sposi a prima vista.

Primo incontro in riva al mare per Camilla e Mauro che hanno detto sì sulla spiaggia di Passoscuro, precisamente al NautinClub. Dopo aver coronato il loro sogno d’amore a prima vista (o almeno così si spera), nella prossima puntata i due sposi continueranno i festeggiamenti nella location unica della costa romana a due passi dalla capitale. Una cerimonia vista mare, dove la brezza marina e i suoni del mare faranno da colonna sonora e creeranno, allo stesso, una magica atmosfera per i due neo sposi che con i piedi sulla sabbia approfondiranno la loro conoscenza.

Tra le brume della Bassa Bergamasca, nel Convento dei Neveri, è avvenuta l’unione (non proprio rose e fiori) tra Daniela e Roberto. Nessun “amore” a prima vista infatti per Daniela che, arrivata sull’altare, non si aspettava di trovare un uomo maturo qual è Roberto. Ma seppur con lo sguardo nel vuoto e il fiato sospeso, il sì tanto atteso è stato pronunciato ed ora nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista ai novelli sposi non resta che proseguire i festeggiamenti delle nozze nella calda atmosfera del Convento dei Neveri.

Tra lo stile moderno e antico, nell’atmosfera romantica ed elegante delle sale, si svolgerà il ricevimento nuziale da sogno (si spera) di Roberto e della sua sposina di Arcore.

Puntata dopo puntata Matrimonio a prima vista Italia 3 racconterà la vita matrimoniale delle tre coppie sposate senza essersi mai conosciute, scelte con “metodi scientifici” dai tre esperti: Nada Loffredi, Gerry Grassi e Mario Abis. Appuntamento ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno. Non mancare!