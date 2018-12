E poi c’è Cattelan e poi Best Of!

di Helena Antonelli

Una quinta settimana di grandi ritorni, nello studio di E poi c’è Cattelan in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno, torna il famoso fumettista Zerocalcare. Ritorno a casa anche per il vincitore di X Factor 2017: Lorenzo Licitra.

Entrato in studio, il fumettista italiano subito si racconta. I cambiamenti per Zerocalcare sono stati e sono tanti, un po’ come gli “accolli”, spiega. E poi quel successo, se vogliamo inaspettato. Per restare in tema, ecco che Cattelan gli propone un “accollo tecnologico”, forse il primo della sua vita. Dopo essersi catapultato “nella stanza dello spazio e del tempo”, Zerocalcare si cimenta in un disegno super tecnologico. Altro gioco per il vincitore di XF che dopo aver dichiatato: “Mi rilassa guardare il Tennis in tv” scatta subito in studio: tennis e pornostar.

Lancio di hashtag! E #çavasandir in studio c’è lo stilista più famoso del mondo Jean Paul Gaultier. La sua ultima creazione è Scandal. Sì, stiamo parlando del profumo che si apre con un apriscatole.

Ma com’è nata la sua passione per la moda? “Da bambino guardando la tv mi innamorai dell’abito di una donna. Aveva delle piume, era molto particolare. Il giorno dopo a scuola mi misi a disegnare quell’abito ma la maestra quando lo vide mi mise in punizione. Fu un’umiliazione. Girai per le classi con il disegno attaccato dietro la schiena. La cosa bella è che poi tutti i bambini mi chiesero un disegno”. E funzionava anche con le ragazze? “Non essendo bravo a football, avvicinavo le ragazze con il disegno. Il disegno mi ha aperto tante porte”.

Nella puntata numero 19 Alessandro Cattelan accoglie nel suo salotto la cantante Noemi e Salvatore Aranzulla. Chi è Salvatore Aranzulla? Forse una delle poche persone al mondo disposto ad aiutarvi sempre, in qualsiasi momento. Ma com’è nato tutto? “Per caso. Da bambino entrai in un negozio di elettronica con i miei genitori, dovevano comprare un condizionatore. Presi un computer e lo abbracciai finché i miei per disperazione non lo comprarono. Lo ruppi subito. Ma lo riparai da solo. In pochissimo tempo si sparse la voce tra i miei amici che cominciarono a sequestrarmi in casa loro per qualsiasi problema. E siccome sono una persona pigra, pensai che forse la cosa migliore sarebbe stata quella di scrivere la soluzione e condividerla con tutti. Non c’era ancora internet”.

Chiude la quinta settimana di Epcc il rapper, uno dei più rappresentativi sulla scena italiana,

Frah Quintale insieme a Pierluigi Collina.

L’ex arbitro, oggi esercita il ruolo di allenatore. “Faccio parte di un team che prepara gli arbitri. La mia idea di arbitro è quella di un’atleta in mezzo all’atleta”.

