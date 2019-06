Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta della curcuma, basmati e contenti

La ricetta proposta da Cristiano Tomei nella puntata di lunedì 3 giugno è davvero interessante, ricca di profumi esotici che stuzzicheranno tutti i tipi di palato, anche i più esigenti. Il riso basmati sarà accompagnato dalla curcuma e da verdure come il cavolo viola, le carote, la melanzana, i pomodori, i carciofi, la cipolla, la cicoria e l’arancia.

Il riso basmati è perfetto per questo tipo di condimento, e richiama inevitabilmente la tradizione culinaria di ispirazione ayurvedica. La curcuma, inoltre, è la spezia perfetta: grazie al suo colore giallo intenso, dona una tinta vivace al riso, decorandolo notevolmente. Non dimentichiamoci le proprietà e le qualità che possiede, che sono davvero molte: in particolare, è ottima per contrastare le infiammazioni interne al nostro organismo.

Leggi la ricetta della “curcuma, basmati e contenti” di Cristiano Tomei.

400 g di riso basmati, 1 cavolo viola

2 carote, 1 melanzana

2 pomodori, 2 carciofi

Cicoria q.b., 1 arancia

1 peperone, 1 cipolla

Cavolo viola

Pinoli

2 coste di sedano

4 uova tbc

Salsa di soia q.b.

Curcuma q.b.

Peperoncino q.b.

Olio sale e pepe q.b.

Erbe miste q.b.

