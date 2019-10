Piatto simbolo dell’italianità e del mangiar bene è sicuramente lo spaghetto cacio e pepe. Una ricetta che dalle cucine formato famiglia delle trattorie è riuscita a raggiungere anche i ristoranti più importanti, diventando specialità sofisticata dei grandi Chef. Con il tempo si è evoluto anche il concept di questo piatto. Tantissimi ristoranti propongono un impiattamento che prevede la pasta cacio e pepe servita all’interno di una forma di parmigiano stagionato scavata all’interno, riproducendo diverse forme geometriche in base all’estro dello chef. La scelta non incanta solo lo sguardo. Lo scrigno di parmigiano cattura il sapore del formaggio anche dopo la cottura. Il sapore pungente nasce grazie alla particolarità del Pecorino, rigorosamente romano, un formaggio stagionato in grado di trasformarsi in una gustosa crema. È questo il segreto che ha permesso di creare la base per un primo piatto di straordinaria efficacia. L’equilibrio tra il Pecorino e la pasta mantecata lentamente permette di assaporare al meglio tutte le sfumature di questo piatto, senza dimenticare i grani di pepe interi, schiacciati al momento. Tostati in padella, sono in grado di dare quell’aroma che caratterizza il piatto, il tocco finale che esalta la resa affascinando da sempre gli amanti del genere. Lo spaghetto cacio e pepe va gustato in ogni sua sfumatura e si sposa al meglio con la freschezza della Leffe Blonde. Una birra dal gusto piacevole e distintivo, ideale per un piatto del genere. Bilanciata con note di vaniglia e chiodi di garofano, è perfetta per essere abbinata a formaggi freschi. Si tratta di una birra di degustazione d’eccellenza con aromi fruttati che si sprigionano se servita a 5-6°.

Valorizzare la cremosità per sapore delicato

Le caratteristiche della Leffe Blonde valorizzano al meglio la cremosità marchio di fabbrica dello spaghetto cacio e pepe. L’abbinamento regala un sapore rotondo e delicato, capace di esaltare ulteriormente un piatto tradizionale che ogni volta si riscopre e sorprende. Ad ogni assaggio, la birra sviluppa un’effervescenza moderata ma duratura. La Leffe Blonde si può apprezzare ad ogni momento della giornata ma l’abbinamento con lo spaghetto cacio e pepe stupirà anche i palati più scettici.