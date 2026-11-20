Ieri Total Audience di 835mila spettatori e 4,6% di share, +14% sul 2025. Sui social dominio netto: contenuto televisivo più commentato in assoluto. Nella serata quasi 5 milioni di voti, +48% rispetto al 2025: record per un quinto Live nelle ultime sei edizioni. Nella manche degli inediti 2,2 mln di voti, +15% anno su anno. Nei sette giorni, il quarto Live arriva ai 2,2 milioni di spettatori: +11% rispetto all’anno scorso

Il quinto Live Show di X Factor (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW ), ha segnato una tappa cruciale del percorso dei concorrenti, chiamati per la prima volta a presentare al pubblico e ai giudici i propri inediti . Una serata ricca di emozioni e adrenalina per i cantati che hanno mostrato l’originalità del proprio progetto artistico, completata dalla seconda manche, libera, con pezzi assegnati dai giudici al Tavolo Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi . A guidare la serata che ha individuato i semifinalisti di questa edizione è stata, come sempre, Giorgia , a cui anche questa volta è toccato il difficile compito di annunciare l’eliminato della serata: camilla della squadra di Paola Iezzi, eliminata dopo i 200 secondi di Tilt, col voto del pubblico, nel ballottaggio con Teo Bok.

Gli ascolti in crescita

Per il quinto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 835mila spettatori, con il 4,6% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +14% nel confronto con lo stesso Live della scorsa stagione. E anche questa settimana la conversazione social è dominata da #XF2026: grazie alle 433mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 494mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 5 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker).



In una serata dal ritmo intensissimo e molto importante per i ragazzi, il pubblico ha espresso in massa le proprie preferenze: 4,8 milioni di voti arrivati nel corso della serata di ieri, +48% rispetto allo scorso anno e risultato più alto per il quinto Live Show degli ultimi 6 anni (primato raggiunto già prima del Tilt finale). In particolare, nella manche importante e assai sentita della presentazione degli inediti sono arrivati quasi 2,2 milioni di voti, +15% rispetto alla stessa manche della precedente edizione. Infine, nei sette giorni il Live Show della scorsa settimana ha ottenuto, tra free e pay, una Total Audience complessiva di 2.243.000 spettatori, in linea rispetto all’episodio precedente e in crescita del +14% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.