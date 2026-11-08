GialappaShow, Madalina Ghenea affianca il Mago Forest in conduzione

Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione, dopo un'insolita apertura all'insegna dello yoga, sarà Madalina Ghenea. L’attrice e modella di fama internazionale non si sottrarrà a scambi di battute con Forest, all'incontro con i personaggi più surreali dello show e, soprattutto, alla ormai popolare intervista nel Caffè Letterario

Quarto appuntamento con la nuova stagione di GialappaShow , il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in onda lunedì 9 novembre, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Ad affiancare il Mago Forest nella conduzione, dopo un'insolita apertura all'insegna dello yoga, sarà Madalina Ghenea . L’attrice e modella di fama internazionale non si sottrarrà a scambi di battute con Forest, all'incontro con i personaggi più surreali dello show e, soprattutto, alla ormai popolare intervista nel Caffè Letterario.

Ospiti, gag e anticipazioni

Tra gli ospiti della serata Leonardo Pieraccioni, che si ritroverà a fare i conti con l'imprevedibile Milly Carlucci di Giulia Vecchio, mentre Alessia Marcuzzi sarà protagonista al citofono con Ivan, interpretato da Alessandro Betti.

Non mancheranno i personaggi che animano il mondo di GialappaShow: Brenda Lodigiani tornerà nei panni di Victoria Cabello, Giulia Vecchio vestirà anche quelli di Emma Marrone e Ubaldo Pantani darà vita alla sua versione di Bruno Vespa e dell’immancabile Gineprio, questa settimana protagonista a X-Factor. Spazio inoltre a Edoardo Ferrario nei panni di Aldo Cazzullo, a Stefano Rapone con la parodia de Le Iene e a Giovanni Vernia con il suo Terzultimo, questa volta alle prese con il pianoforte. Inoltre, Gigi interpreterà Stefano De Martino e Roberto Saviano in un nuovo episodio della Malavisione.



Torneranno anche gli sketch di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Avvocato d'ufficio con Toni Bonji, Ultimo appuntamento con Max Angioni, Alessandro Betti e Toni Bonji, e Chi l'ha visto? Retired con Brenda Lodigiani. Tra le altre sorprese, un improbabile regista turco interpretato da Toni Bonji, il ritorno di Maccio Capatonda con Storie Male e nuove incursioni di Max Angioni, tra cui quella nei panni del cantante Jaynital.



I Neri per Caso accompagneranno la puntata con performance e incursioni musicali. Insieme a Marco Castello al pianoforte e Federico Malaman al basso, il gruppo proporrà un medley di In the Stone degli Earth, Wind & Fire e Do I Do di Stevie Wonder. Non mancheranno altri momenti musicali, tra cui Bésame Mucho con il Tenore (Alessandro Betti), Le ragazze con Francesco Gabbani (interpretato da Ross) e una sorprendente versione della sigla dei Looney Tunes.

A completare la serata, l’esibizione dell’improbabile band k-pop BTN (composta da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross, Giovanni Vernia), oltre alle immancabili news della settimana, commentate con l'ironia irriverente della Gialappa's Band.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.