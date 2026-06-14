Le spose protagoniste

Nell’episodio di domenica 14 giugno alle 21:15, protagoniste saranno quattro spose che hanno fatto della ricerca della perfezione il loro tratto distintivo. Errori non ammessi per le cerimonie curate in ogni minimo dettaglio da: Serena, 36enne di Trapani, che ha scelto un matrimonio a tema “musica” regalando agli invitati anche momenti da effetto sorpresa indimenticabili; Nicky, 36enne della Repubblica Dominicana, che ha voluto ricreare l’atmosfera da fiaba per sentirsi una vera principessa nel suo giorno speciale; Roberto, 36enne di Napoli, che si definisce un “precisino” e, da grande amante del glam, ha organizzato una cerimonia all’insegna dell’eleganza e del buon gusto; infine Gaia, 32enne di Varese, alla costante ricerca della perfezione, che ha pianificato un evento ricco di giochi e musica per coinvolgere gli invitati, puntando ad un’organizzazione impeccabile e senza imprevisti.

Quattro spose attente, determinate e con le idee molto chiare su ogni dettaglio del proprio grande giorno, che hanno fatto del rigore e della precisione il proprio stile di vita, nel giorno delle proprie nozze più che mai: la cura per il dettaglio sarà necessaria per rendere la propria cerimonia memorabile, e in questa sfida nulla può essere lasciato al caso. Sarà poi l’arrivo della lussuosissima limousine con a bordo solo il marito di una delle quattro spose a decretare la vincitrice che si godrà un viaggio di coppia per la tanto sognata luna di miele. Chi riuscirà quindi a distinguersi per stile, precisione dell’organizzazione e carattere, conquistando così la vittoria finale?

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWEK, Gattinoni Travel.

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