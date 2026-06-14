Continuano le sfide più iconiche della tv con Quattro Matrimoni, in arrivo con un nuovo appuntamento domenica 14 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW. Costantino della Gherardesca commenterà l’agguerrita sfida tra le quattro romantiche spose che in questo episodio saranno più “pignole” che mai.
Continuano le sfide più iconiche della tv con Quattro Matrimoni, in arrivo con un nuovo appuntamento domenica 14 giugno su Sky Uno e in streaming su NOW. Costantino della Gherardesca commenterà l’agguerrita sfida tra le quattro romantiche spose che in questo episodio saranno più “pignole” che mai.
Il meccanismo spietato del celebre show Sky Original prodotto da Banijay Italia resta invariato: quattro spose, le protagoniste di ciascuno dei sei episodi, partecipano l’una ai matrimoni delle altre valutando con un voto da 0 a 10 quattro categorie fondamentali per la buona riuscita della cerimonia: abito, cibo, location ed evento generale. Non mancheranno critiche e recriminazioni quando le spose si ritroveranno a svelare i loro voti generando così una classifica provvisoria che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino di 10 punti destinati ad una sola sposa.
Le spose protagoniste
Nell’episodio di domenica 14 giugno alle 21:15, protagoniste saranno quattro spose che hanno fatto della ricerca della perfezione il loro tratto distintivo. Errori non ammessi per le cerimonie curate in ogni minimo dettaglio da: Serena, 36enne di Trapani, che ha scelto un matrimonio a tema “musica” regalando agli invitati anche momenti da effetto sorpresa indimenticabili; Nicky, 36enne della Repubblica Dominicana, che ha voluto ricreare l’atmosfera da fiaba per sentirsi una vera principessa nel suo giorno speciale; Roberto, 36enne di Napoli, che si definisce un “precisino” e, da grande amante del glam, ha organizzato una cerimonia all’insegna dell’eleganza e del buon gusto; infine Gaia, 32enne di Varese, alla costante ricerca della perfezione, che ha pianificato un evento ricco di giochi e musica per coinvolgere gli invitati, puntando ad un’organizzazione impeccabile e senza imprevisti.
Quattro spose attente, determinate e con le idee molto chiare su ogni dettaglio del proprio grande giorno, che hanno fatto del rigore e della precisione il proprio stile di vita, nel giorno delle proprie nozze più che mai: la cura per il dettaglio sarà necessaria per rendere la propria cerimonia memorabile, e in questa sfida nulla può essere lasciato al caso. Sarà poi l’arrivo della lussuosissima limousine con a bordo solo il marito di una delle quattro spose a decretare la vincitrice che si godrà un viaggio di coppia per la tanto sognata luna di miele. Chi riuscirà quindi a distinguersi per stile, precisione dell’organizzazione e carattere, conquistando così la vittoria finale?
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWEK, Gattinoni Travel.
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