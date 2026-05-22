Barbara Bouchet, simbolo senza tempo del cinema e della televisione italiana, sarà al tavolo dei giudici, accanto al padrone di casa, chef Alessandro Borghese. In prima visione assoluta, su TV8, venerdì 22 maggio, alle ore 20.30

Barbara Bouchet, simbolo senza tempo del cinema e della televisione italiana, capace di unire eleganza, carisma e personalità inconfondibile, sarà al tavolo dei giudici, accanto al padrone di casa, chef Alessandro Borghese, a Maddalena Fossati, direttore de “La Cucina Italiana”, e allo chef napoletano Roberto Di Pinto, stella Michelin con il suo ristorante Sine by Pinto a Milano.

Barbara Bouchet sarà in giuria anche nelle puntate di venerdì 5 giugno (di fronte Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi), venerdì 12 giugno (in gara Gian Marco Tognazzi e Germano Lanzoni) e lunedì 15 giugno (testa a testa tra Laura Freddi e Pamela Petrarolo).