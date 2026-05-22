Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alessandro Borghese Celebrity Chef, Barbara Bouchet al tavolo dei giudici

TV Show

Barbara Bouchet, simbolo senza tempo del cinema e della televisione italiana, sarà al tavolo dei giudici, accanto al padrone di casa, chef Alessandro Borghese. In prima visione assoluta, su TV8, venerdì 22 maggio, alle ore 20.30

Sarà eccezionalmente Barbara Bouchet il quarto giudice della puntata di Alessandro Borghese Celebrity Chef, il format prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, su TV8, stasera venerdì 22 maggio, alle ore 20.30. 

Barbara Bouchet, simbolo senza tempo del cinema e della televisione italiana, capace di unire eleganza, carisma e personalità inconfondibile, sarà al tavolo dei giudici, accanto al padrone di casa, chef Alessandro Borghese, a Maddalena Fossati, direttore de “La Cucina Italiana”, e allo chef napoletano Roberto Di Pinto, stella Michelin con il suo ristorante Sine by Pinto a Milano.

 

Barbara Bouchet sarà in giuria anche nelle puntate di venerdì 5 giugno (di fronte Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi), venerdì 12 giugno (in gara Gian Marco Tognazzi e Germano Lanzoni) e lunedì 15 giugno (testa a testa tra Laura Freddi e Pamela Petrarolo).

 

Barbara Bouchet si siede per la 1a volta al tavolo dei giudici
Barbara Bouchet si siede per la 1a volta al tavolo dei giudici

Spettacolo: Ultime notizie

Money Road 2026, le prime tentazioni nella giungla. FOTO

TV Show sky uno

Nell'esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, la Compagnia delle Tentazioni ha iniziato il...

15 foto

Rosa Elettrica, gli ultimi due episodi da stasera su Sky e NOW

Serie TV sky atlantic

Il viaggio di Rosa e Cocìss arriva al punto di non ritorno. Da venerdì 22 maggio su Sky e in...

Sonic 4, terminate le riprese del film

Cinema

A corredo dell'annuncio, una foto dal set ha svelato per la prima volta il design in live-action...

Festival Cannes 2026, il red carpet de La Bola Negra. FOTO

Cinema

La decima giornata della kermesse vede sfilare le grandi icone di Hollywood, da Tilda Swinton,...

15 foto

Paul Schrader, il regista rivela: "Avevo una fidanzata AI"

Spettacolo

Il regista e sceneggiatore noto per aver lavorato al film Taxi Driver di Martin Scorsese è...

Spettacolo: Per te