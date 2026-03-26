Pechino Express 2026, DJ immuni ed Ex eliminati. FOTO

Pechino Express 2026, DJ immuni, Raccomandati vincitori ed Ex eliminati. FOTO
Nei 329 km da Malang al Monte Bromo, le prime quattro coppie DJ, Ex, Veloci e Spassusi hanno affrontato la prima prova immunità. Le DJ vincitrici sono direttamente alla tappa successiva e hanno vinto un bonus tra resort e cucina indonesiana. Al Tappeto Rosso a Kota Madiun, i Raccomandati hanno vinto la terza tappa e, tra Ex e Comedian, hanno scelto di eliminare Steven Basalari e Viviana Vizzini. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW