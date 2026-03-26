Pechino Express 2026, DJ immuni ed Ex eliminati. FOTO

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Michelle Masullo e Jo Squillo hanno svantaggiato con cinque minuti di penalità due coppie, i Veloci e gli Ex. Dopo, le DJ e gli Spassusi hanno raggiunto Lillo, che ha consegnato loro le offerte. Jo Squillo e Francesco Paolantoni sono poi saliti sulla vetta per lanciarle nel cratere. Infine, sono arrivati anche i Veloci e gli Ex. Nel frattempo, DJ e Spassusi si sono avviati in discesa, ma per proseguire hanno prima dovuto rispondere alla domanda sul nome del Re della leggenda del Monte Bromo.

Pechino Express, gli Ex discutono mentre cucinano. VIDEO