La magia sul ghiaccio con i grandi campioni arriva su Sky Uno

Arriva "Galà del pattinaggio – Bol on Ice", la magia sul ghiaccio in un sogno a occhi aperti con i grandi campioni di pattinaggio artistico. La quarta edizione dello show che affascina grandi e bambini ti aspetta su Sky Uno, domenica 12 gennaio alle 17:15

Sport e spettacolo. Eleganza e raffinatezza. Ma soprattutto magia e sorpresa, quelle che solo la vera arte sa suscitare. L’arte che incrocia il movimento e diventa un perfetto connubio tra musica e danza. Il fascino del pattinaggio artistico su ghiaccio torna a incorniciare l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con l’ormai tradizionale evento Bol On Ice. Le stelle del panorama internazionale della disciplina si esibiranno in uno show che raggiunge la quarta edizione e incanta adulti e piccini in un’atmosfera suggestiva, che riecheggia tra il pubblico, sempre numerosissimo.

