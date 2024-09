Achille Lauro – One Night Show, il concerto evento è su Sky Uno

Arriva giovedì 5 settembre su Sky e in streaming su NOW Achille Lauro – One Night Show , concerto-evento tenutosi al Teatro Arcimboldi di Milano con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia.

al di là della musica

Achille Lauro – One Night Show è un concerto che va al di là della musica, un vero e proprio percorso musicale e visivo - atteso per giovedì 5 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - in cui l’artista ripercorre i brani più celebri del suo repertorio - da Cadillac e Latte+, da Me ne frego e Rolls Royce a C’est la Vie – e regala visivamente al pubblico un pezzo del suo cuore, creando un’opera d’arte NFT attraverso la rilevazione dei battiti del cuore e delle emozioni provate dall’artista durante l’esibizione, tracciate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo.

Achille Lauro tra musica e arte

Una performance di musica e arte in cui Achille Lauro racconterà se stesso e porterà tutta la sua arte. Proprio come farà una settimana dopo, sedendosi al tavolo – insieme a Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – della giuria di X Factor 2024, show Sky Original prodotto da Fremantle, che quest’anno sarà condotto da Giorgia.