Cucine da incubo, nuova missione a Tursi per chef Cannavacciuolo

Per Antonino Cannavacciuolo è il momento di una nuova “missione impossibile”: giovedì 23 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW arriva il secondo episodio inedito di Cucine da incubo. Protagonista di puntata, il ristorante “Il Limoncello” di Tursi, in provincia di Matera

Chef Cannavacciuolo, amatissimo dal pubblico e dagli ospiti dei suoi ristoranti (tra cui il tristellato Villa Crespi), è pronto a riproporsi nelle vesti del “supereroe” delle Cucine da incubo peggiori d’Italia, ristoranti bocciati - come servizio, stile e qualità del cibo - dai loro clienti insoddisfatti in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. Con un destino che sembra disegnarsi all’orizzonte in maniera inesorabile, quello della chiusura, Antonino Cannavacciuolo incontrerà i gestori e il personale dei locali portando la sua esperienza da Chef e da imprenditore per aiutarli a trovare una soluzione. Giovedì 23 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW arriva il secondo episodio inedito di Cucine da incubo.

le anticipazioni di puntata In questo nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy Chef Cannavacciuolo aiuterà il ristorante “Il Limoncello” di Tursi, in provincia di Matera: arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale subirà quindi un make over totale che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi: diventerà più accogliente, funzionale e vivibile, finalmente a misura di cliente. E solo ora lo staff sarà pronto a ricominciare e a riaprire le porte ai consumatori: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati. Nelle prossime settimane, le avventure da mission impossible di Cucine da incubo saranno ad Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. approfondimento Cucine da incubo, le missioni impossibili di chef Cannavacciuolo