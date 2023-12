Artisti del Panettone al via con Chiara Maci su Sky Uno. L'intervista

Per il secondo anno consecutivo gli spettatori sono accompagnati alla scoperta dei dessert dalla scrittrice e conduttrice televisiva. Al suo fianco, 18 tra i migliori maestri pasticceri d’Italia preparano originali creazioni natalizie, replicabili anche a casa e ispirate dal principe delle festività, il panettone artigianale. Da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, alle ore 19, in prima tv, su Sky e in streaming su NOW

l'intervista a chiara maci

Felice di tornare alla conduzione di Artisti del Panettone?

Felicissima. È come essere a casa e ospitare nel mio salotto i migliori pasticceri italiani. Chi non sarebbe felice?

Cosa dobbiamo aspettarci da questa tua “seconda volta”?

Tante curiosità sui dolci da rifare a casa ma soprattutto vi farò venire voglia di assaggiare tutto. Perché è il programma più goloso della stagione.

Nelle sei puntate in arrivo sarai affiancata da 18 tra i migliori maestri pasticceri d’Italia, com’è stato conoscerli?

Molti li conoscevo già e sono amici ed è bello ritrovarli e far raccontare loro una passione così bella che hanno trasformato in lavoro. È un piacere chiacchierare con loro, imparare e soprattutto assaggiare le loro creazioni.

Cosa hai imparato da loro e qual è, se c’è, il tratto comune che li unisce?

Ho imparato i classici trucchetti da pasticcere che in tanti non sanno e la cosa bella è che li abbiamo raccontati in puntata così da farli arrivare a tutti. Il tratto che li unisce? L’attaccamento alla propria terra.

Puoi anticiparci qualcosa di questo viaggio attraverso i sapori della tradizione natalizia?

Racconteremo l’Italia, il territorio, gli ingredienti, ma anche i segreti e le storie di ogni pasticcere

Quest’anno ci sarà anche Iader Fabbri, biologo nutrizionista che dispenserà consigli sulla nutrizione, ma è davvero possibile rinunciare a fare strappi alla regola con i dolci nel periodo natalizio?

Si può, si può. Come sempre sono le abitudini che bisogna rispettare quindi se siamo bravi tutto l’anno non sarà il periodo natalizio a rovinarci.

Come vivi la magia del Natale?

Amo il Natale. Amo il freddo fuori e il caldo in casa. La famiglia tutta unita. L’albero gigante, il presepe dei miei genitori. Il nostro Natale sa di famiglia e di casa e io non potrei non amarlo.

Consigli per non stressarti troppo durante il periodo più “dolcemente atteso” dell’anno?

Delegare un piatto ad ogni invitato! Noi ci dividiamo i compiti così ognuno è impegnato, ma ognuno ha il tempo anche di riposarsi e godersi il Natale

Qual è il tuo dolce di Natale per eccellenza?

Crema al mascarpone e tenerina al cioccolato.

Tre buoni motivi per non mancare Artisti del Panettone.

Si imparano ricette golose e semplici, si scoprono curiosità e segreti da grandi pasticceri e soprattutto ci si diverte.