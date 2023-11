Artisti del Panettone, al via la sesta edizione in prima tv su Sky Uno

Anche quest’anno a rendere golosa l’atmosfera delle feste ci pensa il format tv Artisti del Panettone: sei puntate raccontano il dolce gusto del Natale in un viaggio tra i sapori della tradizione. Con Chiara Maci, scrittrice e conduttrice,e 18 tra i migliori Maestri pasticceri d’Italia. Padrone di casa Sal De Riso, artista del panettone 2022 e presidente Ampi. Da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, alle ore 19, in prima tv, su Sky e in streaming su NOW

Regali impacchettati e albero illuminato? Per poter dare il via al periodo più dolce dell’anno, però, non bastano luci scintillanti e addobbi colorati. Manca ancora quell’inconfondibile profumo di cioccolato e cannella che inebria i sensi e fa venire l’acquolina in bocca. Niente paura, anche quest’anno a rendere golosa l’atmosfera delle feste ci pensa il dolcissimo format tv Artisti del Panettone, in onda da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, alle ore 19, in prima tv, su Sky e in streaming su NOW Nelle puntate natalizie Nelle puntate natalizie, prodotte da Food Media Factory e Level 33, per il secondo anno consecutivo gli spettatori sono accompagnati nel dolce mondo dei dessert natalizi da Chiara Maci, scrittrice e conduttrice televisiva. Al suo fianco, 18 tra i migliori maestri pasticceri d’Italia preparano originali creazioni natalizie, replicabili anche a casa e ispirate dal principe delle festività, il panettone artigianale. In ciascuna puntata Sal De Riso, Presidente AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e vincitore della scorsa edizione di Artisti del Panettone, racconta il suo “alfabeto del panettone” con curiosità sul mondo dei lievitati. La novità di quest’anno è la presenza di Iader Fabbri, noto biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, che dispensa consigli sulla nutrizione, spiegando come bilanciare gli zuccheri durante il periodo delle feste.

una golosissima sesta stagione Ingredienti golosi, preparazioni semplici e sapori della tradizione, ecco la ricetta perfetta di ciascun dolce preparato dagli Artisti del Panettone. La sesta edizione – in onda dal 18 al 20 dicembre, alle ore 19, in prima tv, su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si apre con un inno ai profumi e agli aromi del Natale: nella prima puntata Francesco Borioli porta in tavola un delizioso Cremoso alla vaniglia con crumble speziato e mele alla cannella e il maestro pasticcere Giovanni Ricciardella propone la sua irresistibile Zuppa inglese al panettone. Il viaggio di puntata fa tappa in Campania grazie alla Delizia Natalizia di Giuseppe Pepe, preparata con albicocca Pellecchiella del Vesuvio. Ma non è finita. Nel secondo episodio, in onda sempre lunedì, Salvatore Gabbiano soddisfa le esigenze di tutto il pubblico con la sua Torta Meraviglia, realizzata con crumble e cake alle mandorle, entrambi gluten free. La curiosità di Chiara Maci e degli spettatori è stuzzicata da Scrocchiamentiziamo, la meringa con salsa e crema allo zabaione del maestro Lucca Cantarin. La prima dolcissima giornata si conclude con una suggestiva Passeggiata nel Bosco, il cake portato in tavola da Andrea Besuschio. Pronti a farvi venire l'acquolina in bocca? La terza puntata, attesa per martedì 19 dicembre alla stessa ora, è un mix di semplicità e creatività, tradizione e innovazione. Mattia Premoli mostra la realizzazione della sua Torta Caprese al Mostaccino, mentre l'Artista del Panettone 2022 Luigi Biasetto illustra i passaggi per una perfetta Ciambella di Natale, in questo caso ricoperta di glassa e frutta candita. Candela Mont Blanc, invece, è la meringa svizzera con savoiardo gluten free e crema chantilly di Paolo Sacchetti, che sa conquistare l'occhio e il palato del pubblico. Nella quarta puntata, in onda sempre martedì, il tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria Roberto Rinaldini è pronto a stupire con il suo originalissimo Saintiramisù, prima che Carmen Vecchione riporti alla mente i ricordi più sereni con l'immancabile Torta di mele di Natale. Infine, ci pensa il grande lievitista Vincenzo Tiri a tenere gli spettatori incollati allo schermo con la sua deliziosa Focaccia di Acerenza al vincotto. Il dolcissimo viaggio attraverso i sapori della tradizione natalizia sta per giungere a destinazione, ma mercoledì 20 dicembre c'è ancora tempo per restare incantati dalle decorazioni di Diego Crosara sui suoi Biscotti alle spezie e dall'antica storia del Baciccia, il pan dolce genovese proposto da Andrea Zino e soprannominato pane del marinaio poiché mangiato spesso sulle navi che salpavano da Genova. Immancabile un dolce dedicato all'ospite più atteso dai bambini: Roberto Cantolacqua mostra come realizzare la Torta Babbo Natale, una bavarese alla vaniglia con mousse e cioccolato fondente. L'ultima golosa tappa, la sesta, è inaugurata da La merenda di Natale di Andrea Tortora, un irresistibile tortino gluten free con cuore caldo al cioccolato fondente. Si giunge a destinazione con un tripudio di sapori e profumi tipici del Natale: Santi Palazzolo strega il pubblico con il suo Intrigo, pan di Spagna al cacao senza farina con arancia e cannella, croccante di frutta secca e glassa al cacao, mentre Sandro Ferretti dà vita alla sua suprema Coppa Imperiale, una bagna al caffè e arancia con creme al mascarpone e allo zabaglione.