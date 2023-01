Case da Milionari Los Angeles, in arrivo su Sky Uno la stagione 13

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo la stagione 12 di Case da Milionari: Los Angeles ("Million Dollar Listing”), su Sky Uno arriva la stagione 13 di "Case da Milionari LA”, da lunedì 30 gennaio alle 16:00. New entry di questa stagione è Fredrik Eklund, il nuovo broker di di "Case da milionari New York" che si unisce al team di agenti immobiliari alle prese con le vendite e gli acquisti di lussuosi appartamenti e ville di LA.

Gli agenti immobiliari, protagonisti del programma, saranno alle prese con affari milionari con l’intento di soddisfare acquirenti e venditori, mentre da casa gli spettatori possono solo immaginare come sarebbe vivere nel lusso più sfrenato. Anche nella stagione 13, vedremo gli agenti di Los Angeles navigare in un mercato in grande espansione dove c’è una forte domanda sia da parte dei venditori che degli acquirenti.

Seguiremo le vite dei più giovani e aggressivi magnati immobiliari, in procinto di guadagnare fortune grazie alla vendita di proprietà multimilionarie da capogiro. Scopriremo di cosa sono alla ricerca i proprietari delle case di Los Angeles dopo il periodo di pandemia: spazio e privacy per esempio e di come gli agenti proveranno a soddisfare i loro bisogno, sempre al top e in modi creativi per sfruttare appieno il mercato.