Case da Milionari Los Angeles, al via su Sky Uno con la stagione 12

Prezzi case, la classifica delle città più care d'Italia nel 2023

Secondo un report stilato da Immobiliare.it e Insights, il 2023 sarà un anno di crescita per il mercato immobiliare italiano sia pur in un panorama ancora caratterizzato dalla contrapposizione tra Nord e Sud. Da Milano a Roma, passando per Bologna e Firenze, ecco i dieci luoghi dove comprare un'abitazione costerà di più

Il 2023 promette di essere un anno di crescita per il mercato immobiliare italiano sia pur in un panorama ancora caratterizzato dalla contrapposizione tra Nord e Sud. A tracciare questo scenario è l’analisi realizzata da Immobiliare.it e Insights, che hanno preso in esame le principali città della Penisola prevedendo l'andamento del prezzo al metro quadro. Ecco la classifica

Al decimo posto troviamo Genova, dove il prezzo medio degli immobili passerà da 1.602 euro al metro quadro di quest'anno a 1.674 euro. Si tratta della percentuale di crescita più alta tra quelle dei centri urbani presi in esame, che si tradurrà per gli acquirenti in circa 70 euro in più al metro quadro