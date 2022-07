Vacanze Italiane, ogni domenica su Sky Uno (ri)scopriamo l'Italia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dal 10 luglio e per tutte le domeniche fino alla fine di agosto, Sky Uno compie un emozionante ed esaltante viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese grazie a Vacanze Italiane, una programmazione speciale, verticale tra le regioni, che ripercorrerà ed esplorerà la Penisola da nord a sud raccontandola grazie ad alcuni dei suoi show cult e alle produzioni che fanno del territorio italiano un sensazionale palcoscenico naturale a scena aperta. Cucina e cultura, storia e natura, tra mare e montagna, città e campagne, segreti nascosti e panorami mozzafiato: quello di Vacanze Italiane – dal 10 luglio e per tutte le domeniche fino alla fine di agosto su Sky Uno e in streaming su NOW, anche disponibile on demand – sarà un vero giro d’Italia alla scoperta dei tesori che rendono lo Stivale meta di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.



Con Alessandro Borghese 4 Ristoranti, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, scopriremo le tradizioni culinarie e le nuove tendenze della ristorazione, accompagnati dalla guida esperta dello chef Borghese. In ogni puntata, una diversa località italiana accoglierà la sfida tra quattro ristoratori, che dovranno assegnare un voto da 1 a 10 a location, menù, servizio e conto offerti dai colleghi, oltre alla categoria Special che cambia in ogni episodio. Un solo ristorante si aggiudicherà la vittoria, anche grazie al voto dello Chef, che potrebbe confermare o ribaltare la classifica.



Grazie a BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, si volerà da Nord a Sud attraverso le sfide tra gli albergatori italiani, un viaggio all’interno dell’ospitalità Made in Italy che rappresenta il vero biglietto da visita del nostro turismo e della nostra accoglienza: quattro albergatori, insieme allo stesso Barbieri, soggiorneranno nelle rispettive strutture per poi esprimere, dopo il check-in, il proprio giudizio su location, camera, colazione, servizi e prezzo. Il voto di Bruno Barbieri, chef stellato ma anche esigente e severo esperto di hôtellerie, potrebbe rivoluzionare la classifica.



Presente anche Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, che con Un Sogno in affitto, produzione Sky Original realizzata da Milano Produzioni, andrà alla scoperta – insieme a un ospite famoso per ogni appuntamento – di alcune delle case più chic nelle zone più belle d’Italia, entrando in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia anche dal punto di vista architettonico e visitandone i meravigliosi ambienti.



A spasso tra i Borghi, una guida ricca e completa per organizzare vacanze e fine settimana fuori porta, per scoprire tutti gli aspetti più curiosi e insoliti di poco conosciute ma meravigliose località e andare alla ricerca dei borghi più straordinari del nostro Paese. In ogni episodio si accendono i riflettori su due borghi di una stessa regione, portando lo spettatore a caccia di luoghi tutti da scoprire, passeggiando tra arte, cultura e tradizioni, alla scoperta di paesaggi capaci di suscitare emozioni. Tra il fascino dei panorami e la storia dei palazzi e dei monumenti, anche consigli e suggerimenti molto utili: attività che ogni luogo offre, specialità da assaggiare, artigianato locale, ristoranti da provare e i posti migliori dove alloggiare.



Infine, Ospitalità insolita, un percorso alla scoperta dei luoghi più originali in cui soggiornare in Italia. Dimentichiamo i soliti “hotel” o “bed & breakfast”, in ogni puntata ci saranno due proposte di ospitalità davvero mai viste, capaci di fornire ai viaggiatori un’esperienza davvero indimenticabile per costruire un ricordo eccezionale. Dalle case sugli alberi in stile hi-tech alle camere di hotel all’interno di enormi botti, dalla scuola trasformata in bed & breakfast ai castelli, alle torri e alle fabbriche trasformate in luoghi del futuro, fino agli hotel fatti di cioccolato: “Ospitalità insolita” sarà un’avventura inedita, sorprendente e straordinaria, perché il segreto di ogni viaggio è non dare mai niente per scontato.



