Pechino Express, lo speciale con Costantino della Gherardesca è su Sky

"Pechino Express Imbarco Immediato": lo speciale

L'attesa sta per finire: il viaggio di Pechino Express con Costantino della Gherardesca, comincia da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW. Le 10 coppie in gara chiuderanno i propri zaini e partiranno lungo la Rotta dei Sultani, l’insidioso e affascinante itinerario della nuova edizione, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia. Per iniziare a pregustarci il momento, è in arrivo su Sky Uno lo speciale “Pechino Express Imbarco Immediato”. L'appuntamento è giovedì 24 febbraio prima di MasterChef Italia (LO SPECIALE).