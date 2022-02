Stasera MasterChef con Iginio Massari e Giacomello. Anticipazioni

Stasera due nuovi episodi da "Mission impossible" con due temutissimi spauracchi degli aspiranti chef, Iginio Massari e Terry Giacomello. Chi dovrà lasciare per sempre la gara? MasterChef ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go Condividi

Giovedì 10 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia vivrà uno dei momenti decisivi di questa stagione (LO SPECIALE). Anzi due: in cucina, tra le postazioni dei 9 cuochi amatoriali rimasti in gara, arriveranno infatti due tra gli ospiti più amati dal pubblico ma temuti dagli aspiranti chef: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari per la sua immancabile prova di pasticceria, uno dei peggiori incubi di ogni edizione; e Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione.

tra iginio massari e Terry Giacomello approfondimento MasterChef 11, eliminati a sorpresa Pietro e Dalia. Le interviste Per i cuochi amatoriali la serata inizierà col sapore salato dell’acqua del mare, protagonista della Mystery Box di questa settimana: la missione, per tutti, sarà creare un piatto tecnicamente ineccepibile usando proprio questa acqua, che dovrà rappresentare un valore aggiunto per la ricetta. Successivamente, per l’Invention Test degli episodi di giovedì 10 febbraio - alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - la Masterclass accoglierà l’ospite temutissimo Iginio Massari, che come sempre sarà uno spauracchio per tutti gli aspiranti chef scatenando i loro peggiori incubi con una prova ad altissima difficoltà tecnica. E la tecnica sarà protagonista anche della prova successiva, un nuovo Skill Test il cui tema sarà la trasformazione degli ingredienti. L’ospite Terry Giacomello, lo chef che ha fatto della cucina un esperimento scientifico, condurrà i concorrenti attraverso tre prove impossibili. Chi tra i cuochi amatoriali riuscirà a superare questo scoglio di difficoltà estrema potrà proseguire il proprio percorso nella cucina di MasterChef Italia: chi, invece, dovrà togliere per sempre il grembiule?

MasterChef Magazine approfondimento Speciale MasterChef Prosegue l’appuntamento giornaliero con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Continuerà la conoscenza dei cuochi amatoriali di questa undicesima edizione di MasterChef Italia e lo chef Luca Abbadir coniugherà il dolce e l’acido in un dessert a base di banana. Poi, in Ritratti, lo chef Eugenio Roncoroni racconterà una cucina il cui filo conduttore è la brace. Ampio spazio alle giovani promesse: chef Isabella Potì stravolgerà il concetto di pizza con la sua proposta originale, chef Arianna Gatti proporrà un piatto in tre momenti a base di anguilla, chef Michele Lazzarini cucinerà un dessert ai sapori di montagna, chef Andrea Casali realizzerà un primo piatto in omaggio a Gualtiero Marchesi, infine chef Paolo Griffa si ispirerà all’arte di Marc Chagall cucinando un risotto blu e oro. Bruno Barbieri realizzerà un ramen coi passatelli prima di ritrovare Giorgio Locatelli nella cucina del Magazine con la rubrica Due giudici una spesa.