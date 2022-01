"Alessandro Borghese Piatto Ricco", al via la gara culinaria

Nuova sfida ai fornelli per Alessandro Borghese che torna con un nuovo cooking game show in cui sono gli stessi concorrenti a decidere le proprie sorti. Giudice d’eccellenza, Gennaro Esposito

Dopo il viaggio di 4 Ristoranti ( LO SPECIALE ) alla ricerca delle migliori cucine d'Italia, lo chef più rock e tra i più amati del piccolo schermo, Alessandro Borghese , torna con un nuovo entusiasmante cooking game show in cui sono gli stessi concorrenti a decidere le proprie sorti. Con un giudice d’eccellenza, Gennaro Esposito , "Alessandro Borghese Piatto ricco" è il nuovo programma in arrivo dal 24 gennaio, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Uno.

Tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia, si sfidano portando la passione per la cucina in tv. Per la prima volta in un game show, i concorrenti potranno assaggiare i piatti degli avversari e decidere se quelli degli altri sono migliori o peggiori del proprio.



Anche lo chef Esposito però li assaggerà, scrivendo il nome del cuoco peggiore.

Ed è a questo punto che i concorrenti metteranno in atto la propria strategia. Potranno scegliere di ritirarsi ricevendo in cambio un minipremio, oppure continuare nel proprio gioco, aspettando il giudizio dello chef. I due concorrenti rimasti, si affronteranno nel round finale in un vero e proprio testa a testa per portare a casa la vittoria.