Quattro Matrimoni 2021, le anticipazioni dell'ultima puntata

Ultimo appuntamento dello show con Costantino della Gherardesca prodotto da Banijay Italia per Sky che in queste settimane ha trasformato le spose di tutta Italia in agguerrite contendenti disposte a tutto pur di mettere in scena il matrimonio migliore possibile, o almeno il migliore tra i quattro in gara in ogni puntata. Domenica 28 novembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW