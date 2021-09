MasterChef USA, al via l’undicesima stagione su Sky Uno

In questa undicesima stagione, Gordon Ramsay (Tutti i volti di chef Ramsay), AarónSánchez e Joe Bastianich ospiteranno, puntata dopo puntata, le vere leggende del mondo della cucina. Come sempre, i cuochi amatoriali in gara dovranno affrontare una serie di sfide, una più impegnativa dell’altra, come nello stile di MasterChef. Ad affiancare i giudici nel primo round sarà uno degli chef più riconosciuti al mondo - Emeril Lagasse.