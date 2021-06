Stasera 4 Hotel con Bruno Barbieri. Tutte le anticipazioni

Dopo le puntate a Venezia e in Toscana (VAI ALLO SPECIALE) proseguono le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri. Giovedì 3 giugno, su Sky e NOW, lo Chef stellato sarà protagonista di un nuovo inedito episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, dal tema “L’altra montagna”, ambientato questa volta in Alto Adige. In Sud Tirolo, nella parte più austriaca dell’Italia, Bruno Barbieri si gode una montagna assolutamente inaspettata, quella senza sci e skipass, e va alla scoperta di tutto ciò che di “altro” si può fare nel bellissimo Alto Adige. Questa regione offre esperienze esclusive che non fanno per niente rimpiangere le piste da sci. Un paesaggio incantato, che fa da sfondo alla terza puntata, attesa per giovedì 3 giugno, alle ore 21.15, su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. A gareggiare ci saranno “Odles Lodge”, diretto da Florian; “ImperialArt Hotel”, gestito da Jutta; “Castel Hortenberg”, diretto da Stefano; e, infine, “Paradiso Pure Living” di cui Alessandro è il proprietario. Dopo questa puntata, il viaggio di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL, da nord a sud nella Penisola, proseguirà con le altre tappe: Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata.

Nel video in testa la vincitrice della seconda puntata in Toscana