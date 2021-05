Quinta categoria: la colazione

approfondimento

Aspettando 4 Hotel, 10 curiosità su Bruno Barbieri

Il viaggio di BRUNO BARBIERI, da Nord a Sud nella Penisola, alla scoperta della miglior hotellerie italiana parte sì da Venezia, per poi però proseguire con le altre tappe: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Nel rispetto del meccanismo di successo che ha reso questo show un cult, e che da oggi si arricchisce di un nuovo insidiosissimo livello di difficoltà: la colazione. Questa la categoria numero 5 al quale dare un voto, come d’abitudine, saranno gli stessi albergatori in gara ad esprimere il proprio giudizio anche se a far la differenza è Bruno: “Abbiamo voluto aggiungere la colazione oltre a location, camera, servizi, prezzo, perché è l’ultima cosa che tutti quanti noi facciamo prima di lasciare un albergo. Se una colazione è buona, dell’hotel ci rimarrà un buon ricordo, se non è buona ci rimarrà l’amaro in bocca e probabilmente noi in quel posto non torneremo più”.