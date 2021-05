Aspettando 4 Hotel, 10 curiosità su Bruno Barbieri

Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 HOTEL, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia. Sarà la nostra guida alla scoperta dei migliori hotel d’Italia e siamo sicuri che saprà, come solo lui sa fare, divertirci e regalarci momenti di svago. Quest’anno, il viaggio di BRUNO BARBIERI 4 HOTEL da nord a sud nella Penisola farà il suo esordio a Venezia, per poi proseguire con le altre tappe: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara, per Barbieri il viaggio è sempre stato un elemento essenziale nella sua carriera: per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato in tutto il mondo, senza mai mettere da parte il suo stile unico, sofisticato ed elegante, conquistando così sul campo il titolo di esperto in accoglienza alberghiera.