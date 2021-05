Cinque ragazzi per me, puntata 3: Carlotta ha scelto Nicolò. VIDEO

Trovare l’anima gemella non è una cosa semplice ma in Cinque ragazzi per me, il dating show in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno, tutto è possibile. Nella terza puntata la protagonista Carlotta si lascia andare al suo istinto e sceglie Nicolò.

Di padre italiano e madre vietnamita, Nicolò, 28 anni , è un barista e modello. Cresciuto a Reggio Emilia, è molto legato a sua mamma che lo ha avuto in giovanissima età. A tredici anni, dopo la brusca separazione dei suoi genitori, il giovane si trasferisce a Ponte di Legno, in provincia di Brescia, per frequentare l’Accademia della Montagna, dove studia per diventare guida alpina e si dedica allo snowboard freestyle a livello agonistico. Oltre alla montagna, Nicolò ha tantissime altre passioni: il surf, che l’ha portato a vivere quattro anni alle Canarie, le arti marziali e la musica. Anche in amore Nicolò è una persona molto dinamica che ama conquistare le donne senza però rinunciare al romanticismo.

Carlotta e Nicolò, il racconto della terza puntata

Sin dal suo ingresso nella casa, Nicolò cattura l’attenzione della protagonista portandole in dono un’alga secolare giapponese, simbolo di un legame duraturo, che spera di instaurare. Temuto dagli altri uomini della casa, Nicolò tra bruschi scivoloni e piccoli gesti cerca di farsi conoscere da Carlotta che inizialmente resta diffidente.

Per rompere il ghiaccio, i ragazzi inaugurano una bottiglia di vino e a suon di chiacchiere iniziano a conoscersi meglio. Il primo tema affrontato è quello del tradimento, argomento che sta molto a cuore alla protagonista. È in questa occasione che Nicolò racconta la sua esperienza personale, vissuta a 13 anni con la separazione dei genitori. Sensazioni provate dalla stessa Carlotta in una delle sue precedenti relazioni.

Il mattino seguente alla protagonista spetta la prima eliminazione. A lasciare la casa è Nevio. A questo punto, Francesco si ritaglia uno spazio con la protagonista e con un piccolo gesto, arriva dritto al suo cuore. Nel frattempo cresce la tensione tra Nicolò e Marco, giudicato da quest’ultimo troppo presuntuoso. I toni cambiano quando in casa entra la sorella della protagonista, che rispondendo alla domanda posta da Luca sull’importanza dell’età del potenziale partner, afferma: “Carlotta ha una particolare passione per i ragazzi più giovani di lei”. Questa dichiarazione manda in crisi i ragazzi, in particolare Francesco, mentre carica di aspettative Nicolò.

Entrate in camera, le due sorelle fanno il punto della situazione sui ragazzi. A fine serata una nuova eliminazione attende i corteggiatori, ma improvvisamente, arrivati al momento clou, Luca decide di autoeliminarsi. Rimasti in tre, Nicolò, Marco e Francesco, trovano lo spazio e il tempo per stare con Carlotta che cerca, in maniera evidente, attenzioni da parte di Nicolò.

La terza eliminazione vede l’uscita di Marco. Molto combattuta Carlotta affronta la scelta finale che vede da una parte Francesco, uomo maturo e romantico, dall’altra Nicolò, il giovane ragazzo che nel bene e nel male, rispecchia il suo passato. Ancora una volta, la protagonista non riesce a frenare il proprio istinto e sceglie Nicolò. Dopo un primo momento di imbarazzo, i due si abbracciano felici... to be continued.