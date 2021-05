Cinque ragazzi per me, Carlotta è la protagonista della puntata 3

La giovane imprenditrice Carlotta è la protagonista della terza puntata del dating show più innovativo del piccolo schermo. "Cinque ragazzi per me" ti aspetta tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW. Disponibile anche su on Demand e su Sky Go.

Terzo appuntamento con il dating show che cambia le regole in amore. Cinque ragazzi in cerca di emozioni e “scintille” hanno varcato la soglia di casa di Carlotta, la giovane imprenditrice titolare di un centro estetico a Premana in provincia di Lecco. Giorno dopo giorno la protagonista ha conosciuto ed eliminato, volta per volta, i corteggiatori reputati “meno adatti a lei” giungendo ad una decisione finale: quella di intraprendere una nuova storia d’amore (si spera) con l’uomo scelto Nicolò Bizzochi .

Carlotta è la protagonista della terza puntata

Ha 34 anni e viene da Premana in provincia di Lecco. Carlotta, titolare di un centro estetico, è una fan sfegatata dell’amore a prima vista e di tutte quelle sensazioni ed emozioni legate al cosiddetto “colpo di fulmine”.



Un po’ diffidente nei confronti degli uomini poiché ancora scottata dalla precedente relazione, Carlotta partecipa a Cinque ragazzi per me con la voglia di innamorarsi nonostante molte delle sue ferite siano ancora aperte. Attratta dagli uomini più giovani di lei, la giovane premanese nelle relazioni ragiona sempre di pancia seguendo il proprio istinto. Anche se a volte, come lei stessa ammette, è proprio questo a tradirla.

Il suo uomo ideale è sportivo ma non troppo, non sceglie mai tra mare e montagna perché ama la natura a prescindere. Deve saper cucinare e prendersi cura di lei attraverso gesti semplici, essere romantico e gentile ma non troppo “appiccicoso”.

Nel corso della terza puntata di Cinque ragazzi per me, Carlotta sceglie ancora una volta di seguire la sua parte istintiva e lasciarsi andare alle emozioni.



Avrà preso la decisione giusta scegliendo Nicolò? Solo il tempo può darle una risposta. A noi non resta che augurarle buona fortuna!