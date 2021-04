Cinque ragazzi per me, Laura è la protagonista della seconda puntata

E' la trentaduenne Laura la protagonista del secondo appuntamento con "Cinque ragazzi per me", lo show che vede una single accogliere in casa cinque pretendenti, in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW. Disponibile anche on Demand e su Sky Go.

"Prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora"...questo il motto di CINQUE RAGAZZI PER ME , il dating show – prodotto da Fremantle – che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali e che dalla prossima settimana cambia giorno e vi aspetta tutti i martedì, sempre in prima serata alle 21.15 su Sky Uno. Nel corso del secondo appuntamento, la single al centro della scena è stata la 32enne Laura , social media strategist, originaria di Ancona e residente a Milano. Scopriamo insieme di più su di lei.

laura è la protagonista della seconda puntata

Di professione "social media strategist", ironica ed espansiva, Laura è alla ricerca dell'amore. Arrivata a Milano alla fine del 2018 dopo aver studiato moda a Urbino, trova nel capoluogo meneghino la sua dimensione, ma non la sua dolce metà perché, come lei stessa ci spiega: "A Milano è molto difficile trovare un partner". Vive con due inquiline e un cane. Si descrive come una persona divertente e crede che questo suo aspetto conquisti gli altri. Disegnare fumetti e scrivere sono due sue grandi passioni che tra l'altro l’hanno portata a pubblicare due libri e un romanzo. Nel tempo libero nuota, è appassionata di cronaca nera e film thriller. E ascolta musica indie e rock.

"In amore sono molto onesta, leale e sincera. Se c'è qualcosa che non và, lo dico subito". A Laura piace essere corteggiata, apprezza i ragazzi non troppo palestrati, ama i tatuaggi, è sensibile al genere “surfista” e “nerd artistoide”. Vorrebbe conoscere un ragazzo creativo, dinamico, simpatico e festaiolo, un uomo fedele che voglia una famiglia, e non sia troppo possessivo. Desidera accanto una persona che condivida questi suoi valori. E' convinta che quando c’è l’amore, insieme si può affrontare tutto.

Creativa e piena di interessi, Laura è diretta e altrettanto dirette sono le domande che pone ai suoi pretendenti per poterli conoscere meglio. Tra questi ha preferito Andrea. Avrà fatto la scelta giusta scegliendolo come suo compagno di vita? Sarà il tempo a dircelo, nel frattempo a noi non resta che augurarle buona fortuna.