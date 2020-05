Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 21 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno

In prima visione TV su Sky Uno, 4 ristoranti porta Alessandro Borghese ad Arezzo per eleggere il miglior ristorante di cucina medievale. Tra posate di legno e giullari di corte, lo chef giudicherà i piatti di Mariano, Francesco, Elisabetta e Maurizio: chi vincerà l'ambito titolo?

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox Life

Su Fox Life continua la quarta stagione di “Quattro matrimoni in Italia”, con gli ironici e pungenti commenti de La Pina. In questa puntata speciale, a sfidarsi saranno due spose e due sposi. I quattro concorrenti partecipano ognuno al matrimonio degli altri in qualità di giudici. In palio una fantastica luna di miele!

The Detectives, ore 21:05 Crime Investigation

Stagione 1, episodio 4: “Orrore senza fine” - I detective si preparano al processo per l'omicidio del giovane senzatetto Daniel Smith. Intanto, un uomo confessa di aver ucciso una persona.

Brunelleschi e le grandi cupole del mondo, ore 21:15 Sky Arte

La cupola di Brunelleschi ispira il XX secolo: la cupola geodetica di Fuller, il Reichstag di Berlino e il Millennium Dome ne rappresentano grandi rivisitazioni.

Top Dog: olimpiadi a 4 zampe, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Top Dog: olimpiadi a 4 zampe”. Episodio 4: “Cane da salotto o cane poliziotto?” - Ad affrontare in un epico scontro le abilità degli agenti a quattro zampe questa volta saranno ben due civili. Chi riuscirà a diventare il leader del branco?

Cambio moglie USA, ore 21:00 Lei

Stagione 12, episodio 6: “Drudge e Fusco” - Una moglie fanatica dello sport e convinta che la competizione sia il sale della vita, si scambia con una moglie un po' hippy e molto rilassata.

Marchio di fabbrica - 1ª TV, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, in prima visione TV, la stagione 16 di “Marchio di fabbrica”, episodio 19. Vediamo come funzionano i tanti oggetti del mondo moderno, con curiosità e aneddoti che svelano i segreti dell'ingegneria e della produzione industriale.

Gli eroi dei cieli - 1ª TV, ore 20:55 National Geographic

Grazie a filmati di archivio inediti, ripercorriamo la storia degli aviatori che, durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno cambiato le sorti del confitto.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 1, episodio 7: “Il tesoro perduto” - In Florida, Casey e Chris sperano di trovare il bottino del pirata Jose Gaspar. Nel corso della ricerca del tesoro i due non lasciano nulla di intentato.

Apocalypse: in guerra tra le Guerre, ore 21:00 History

11 novembre 1918: termina uno dei conflitti più orrendi della storia. Mentre i leader dei Paesi vincitori ridisegnano le mappe, i perdenti devono affrontare gravi crisi e divisioni interne.

Squali: presa diretta, ore 21:10 Nat Geo wild

“Senza via di scampo” - Le immagini amatoriali sugli attacchi degli squali permettono di capire tutta la potenza di queste creature. Un sommozzatore è particolarmente spaventato.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda la prima stagione della serie originale Sky “ZeroZeroZero”. Episodio 5: “Sharia” - Don Minu è minacciato da lotte di potere. Chris ed Emma affrontano il deserto, per sopravvivere dovranno fare dei compromessi.

Le regole del delitto perfetto, ore 21:00 Fox

Su Fox troviamo la sesta e ultima stagione de “Le regole del delitto perfetto”. Episodio 8: “Voglio essere libera” - Dopo che ha testimoniato nel processo di Nate senior, Bonnie ha un incidente che rivoluziona il suo mondo. Intanto i ragazzi competono per il bonus dell'esame finale.

Profiling, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime tornano le indagini di “Profiling”, con la nona stagione. Episodio 5: “Jonah” - Mentre accompagna suo figlio a scuola, Adele vede una donna coperta di sangue, che poi subito scompare. Adele decide di avvisare Rocher e indagare su cosa sta succedendo.

Chicago P.D. - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, l’episodio 15 della settima stagione di “Chicago P.D.”. “L'onere della verità” - La squadra cerca lo spacciatore che ha causato overdose multiple ed è collegato alla sorella scomparsa di Roman.

The Bold Type - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la terza stagione di “The Bold Type”, episodio 6 in prima visione TV “Il viale dei ricordi” - Le mail del server della Safford vengono rese pubbliche e nella redazione della Scarlet si scatena il caos. Un articolo prende di mira Jacqueline.

The Flash - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

Stagione 6 di “The Flash”, episodio 9: “Crisi sulle terre infinite, III parte”. Il Multiverso è minacciato da un'onda di antimateria che distrugge tutto ciò che colpisce. Monitor riunisce i supereroi per contrastare la minaccia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:05 DeA kids

Anna risolve i problemi delle ragazze dando consigli molto girl power... o almeno ci prova!

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. torna la quinta stagione di “Blaze e le mega macchine”, alle 21:10 va in onda l’episodio 1 “Amici in soccorso”. AJ, insieme ad alcuni animali che incontra nella giungla, va a soccorrere Blaze che è caduto in una fossa piena di fango.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon va in onda la quarta stagione de “I Thunderman”, episodio 32 “La torta presidenziale”. Esasperata dalle continue richieste di Max e Phoebe, Mrs. Kickbutt cede a Hank la presidenza della “Lega degli Eroi”.

Power Players, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la prima stagione di “Power Players”, episodio 28 “Troppo elastico”. In seguito a una nuova mossa combinata, Masko rimane allungato e molle. Axel e il resto della squadra aiutano il lottatore in difficoltà a recuperare la propria elasticità.

Sam il pompiere: il grande incendio di PontyPandy, ore 21:00 Boomerang

Sam il pompiere mette in atto un eroico salvataggio che gli fa guadagnare una medaglia speciale al coraggio e un nuovo lavoro a Newtown.

I programmi in chiaro

Vivi e lascia vivere, ore 21:25 Rai 1

Su Rai 1 “Vivi e lascia vivere”, stagione 1 - episodio 9 “La verità”. Gli equilibri della famiglia vengono sconvolti dal ritorno di Renato a Napoli. Laura tenta invano di recuperare il rapporto con i figli. Intanto Toni decide di andare via.

Made in… Arteteca, ore 21:20 Rai 2

Il celebre duo comico è alle prese con l'allestimento di un nuovo show. Presi da mille dubbi, Enzo e Monica fanno affidamento su un conduttore d'esperienza, Maurizio Casagrande.

Rush, ore 21:20 Rai 3

Film diretto da Ron Howard, con Daniel Brühl e Chris Hemsworth. Sui leggendari circuiti di Formula 1 si consuma la sfida tra due piloti: l'austriaco Niki Lauda e l'inglese James Hunt.

Dritto e rovescio, ore 21:25 Rete 4

Su Rete 4 va in onda “Dritto e rovescio”, l’appuntamento con l'approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

In questo mondo di ladri, ore 21:20 Canale 5

Commedia di Carlo Vanzina in cui cinque onesti lavoratori, vittime di una truffa immobiliare, per vendetta studiano un piano ingegnoso contro una banca.

Hunger Games: il canto della rivolta – parte 1, ore 21:30 Italia 1

Film diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Prima parte del capitolo finale della saga distopica scritta da Suzanne Collins.

Piazzapulita (live), ore 21:15 La7

Programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli, con inviati, servizi, ospiti in studio, per fare chiarezza sulle notizie d'attualità, politica e società, approfondendo nuovi punti di vista.

Il potere dei soldi, ore 21:30 Canale 8

Film del 2013 diretto da Robert Luketic, con Liam Hemsworth, Amber Heard ed Harrison Ford. Il giovane Adam coltiva le sue ambizioni professionali, sognando di arrivare a far parte del mondo dei ricchi professionisti delle telecomunicazioni. Ricattato dopo una bravata, sarà costretto a fare la spia industriale.

Il profumo del mosto selvatico, ore 21:25 Nove

Film del 1995 diretto da Alfonso Arau, con Keanu Reeves e Aitana Sánchez-Gijón. La magia della vendemmia accende la passione fra un giovane, rientrato a casa dopo la guerra, e la bella figlia di un produttore di vini.

