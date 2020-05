Programmi TV da non perdere stasera, sabato 16 maggio

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 Sky Uno

La sesta stagione di 4 ristoranti continua sulla Riviera del Conero. Alessandro Borghese arriva nelle Marche per eleggere il miglior ristorante vista mare. Giorgio, Michela, Barbara e Paolo devono proporre una cena perfetta in una location da 10!

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox Life

Stagione 5, episodio 6: “Scelte sbagliate” - I dottori si occupano di una donna a cui troppi interventi hanno reso il sedere tutto storto, e di una pittrice che vuol rifarsi il naso per far sentire meglio... sua madre.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:05 Crime Investigation

Le storie di uomini che per anni sono stati in cima a potenti organizzazioni criminali. Stagione 2, episodio 2: “John Gotti”. Negli anni '80, la Mafia americana è nel caos, fino all'arrivo di John Gotti che diventa leader indiscusso.

Scotty: l’amante segreto di Hollywood, ore 21:15 Sky Arte

Su Sky Arte un film per la regia di M. Tyrnauer. Il racconto della vita di Scotty Bowers, con numerosi aneddoti della vita sessuale più segreta delle star di Hollywood a partire dagli anni '40.

Skillati: curriculum extra ordinari, ore 21:00 Blaze

Su Blaze va in onda la prima stagione di “Skillati: curriculum extra ordinari”. Episodio 3: “Da sogno a realtà” - James ha la sindrome di Tourette e spesso tenta di sopprimere i suoi tic. Jeff è affetto da autismo e balbuzie, ma da sempre sogna di lavorare in un settore creativo.

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 Lei

Stagione 7, episodio 2 - Mentre il dr. Christian aiuta un uomo che a soli 40 anni rischia di non poter più urinare e fare sesso, la dr.ssa Dawn si occupa di una donna allergica allo sperma.

Wild Frank: Asia, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda “Wild Frank: Asia”. Frank Cuesta torna in Italia per analizzare creature, costumi e peculiarità del nostro Paese. Dopo essere andato al Festival dei serpenti in Abruzzo, cerca questa specie negli Appennini.

Alla ricerca della tomba di Erode, ore 20:55 National Geographic

Nel 2006, l'archeologo Ehud Netzer scoprì quella che poteva essere la tomba di Erode. Ma oggi, nuove scoperte e analisi portano gli esperti a credere che il luogo di sepoltura di Erode debba essere ancora scoperto.

Codici e segreti, ore 21:05 Discovery Science

Stagione 2, episodio 5: “Culti mortali” – Armageddon: che sia scatenato dall'ira di Dio o da visitatori dallo spazio ancora non ci sono testimonianze di isterie di massa per una possibile apocalisse.

La storia delle armi, ore 21:00 History

“Corpo a corpo” - Attraverso esperimenti sorprendenti, alcuni esperti testano l'impatto fisico e psicologico di tre fra i più importanti tipi di combattimenti corpo a corpo. Quali sono le implicazioni future?

Paradisi terrestri e animali mortali, ore 21:10 Nat Geo wild

“Predatori in spiaggia” - Alcune spiagge, apparentemente paradisiache, possono trasformarsi in un vero e proprio incubo. Possono, infatti, diventare terreno di scontro fra predatori.

Serie TV in onda stasera

Westworld – Dove tutto è concesso - 1ª TV, ore 21:15 Sky Atlantic

La terza stagione di “Westworld” doppiata in italiano arriva finalmente su Sky Atlantic: si parte sabato 16 maggio alle 21:15 con i primi due episodi: “Parce Domine” e “The Winter Line”.

911, ore 21:00 Fox

Stagione 3, episodio 7: “La storia di Athena” - Quando un'arma collegata a un vecchio caso torna alla luce, un flashback del 1989 mostra come Athena si unì alla Polizia e diventò la persona che è adesso.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime continuano gli episodi di “NCIS Los Angeles”. Stagione 10, episodio 21: “Niente è come sembra” - Anna Kolchack scappa dalla prigione insieme alla sua compagna di cella: Callen guida il team nella ricerca dell'evasa.

Major Crimes, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda “Major Crimes”. Stagione 4, episodio 5: “La spiata” - Nonostante un cruento fatto di sangue sia avvenuto in strada, nessuno sembra aver visto e sentito nulla e le relative indagini sono gravemente ostacolate dal clima di omertà.

A.P. Bio, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la prima stagione di “A.P. Bio”, episodio 7 “Venduto” - Jack scrive un libro sulla morte, ma gli editori lo bocciano. Miles sotto consiglio di un amico editore gli consiglia di scrivere un libro più "leggero".

Supergirl - 1ª TV, ore 21:15 Premium Action

“Supergirl” in prima visione su Premium Action. Stagione 5, episodio 9 “Crisi sulle terre infinite - I parte”. La crisi è iniziata e l’onda di antimateria si sta propagando in tutto l’universo avvicinandosi anche ad Argo City.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready.Music.Play!, ore 21:00 DeA kids

Stagione 1, episodio 11: “Far West” – Una sfida di lip-sync a tema far west tra le influencer più amate dai ragazzi, sulle musiche del momento.

44 gatti, ore 20:55 Nick Jr.

Su Nick Jr. continuano le avventure di “44 gatti”. Stagione 1, episodio 18 “Piperita, la gatta chef” - Piperita è una gatta che sogna di diventare una grande chef come il suo padrone, Alfredo.

Lego City Adventures, ore 21:35 Nickelodeon

Alle ore 21:35 su Nickelodeon le “Lego City Adventures”. Stagione 1, episodio 3: “La Polizia Aerea” - Wheeler, il Capo della Polizia, annuncia l'istituzione, per 64 miliardi di dollari, della Polizia Aerea.

Teen Titans Go!, ore 21:20 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda “Teen Titans Go!”. Stagione 3, episodio 4: “L'aspetto non conta” - Robin legge agli altri la storia del Brutto Anatroccolo sostenendo che l'aspetto non conta fin quando Beastie Boy non subirà una metamorfosi e si trasformerà in una creatura orrenda.

Scooby Doo e il mostro di Loch Ness, ore 21:00 Boomerang

Film d’animazione per la regia di S. Jeralds e Joe Sichta, con F. Welker, C. Kasem, M. Cohn. Scooby Doo e la banda della Mistery Inc. vanno in Scozia per una vacanza e si ritrovano inaspettatamente a fronteggiare la più grande mostruosità di sempre: il mostro di Loch Ness esiste davvero?

Guarda anche i film in onda stasera in TV