Dopo cinque settimane, siamo giunti al termine di questo straordinario viaggio gastronomico insieme allo chef più rock del piccolo schermo. In ogni puntata di Kitchen Duel, abbiamo visto una coppia di rivali in cucina, due amici, due parenti, due colleghi di lavoro, sfidarsi per decidere una volta per tutte chi fosse il migliore. A giudicarli chef Borgese e un giudice ospite che, oltre ad esprimere un parere imparziale, ha sempre cercato di dare preziosi consigli ai duellanti. Ne abbiamo visto di tutti i colori, ci siamo immedesimati e tra penitenze (lavare piatti e stoviglie sporchi di entrambe le postazioni) e piccoli grandi vittorie, abbiamo fatto il tifo per l’uno o per l’altro concorrente.



I giudici famosi che hanno partecipato con grande entusiasmo, Lodovica Comello, Pupo, Arisa, Carla Icardi, giornalista enogastronomica, Giuseppe Cruciani, che in questa occasione si è mostrato un po’ più buono del solito e meno aggressivo, il maestro della pasticceria Sal De Riso, gli chef stellati Claudio Sadler e Giancarlo Morelli, Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera e responsabile editoriale del mensile Cook e Diletta Leotta (non nelle vesti di giornalista sportiva ma di buongustaia), si sono dimostrati all’altezza della situazione e hanno saputo dare il loro prezioso supporto ai "rivali" in cucina.

A chiudere l’appuntamento, stasera alle19.40 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, sarà il maestro del dolce: Sal De Riso. Non mancare!