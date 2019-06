Mollo Tutto Cambio Vita-Bali, i protagonisti: Stefania e Riccardo e Gabriele e Matteo

Mollo Tutto Cambio Vita-Bali Continua a entusiasmarci con nuove, affascinanti, storie. Nella terza puntata, l'ultima della stagione, andata in onda martedì 25 giugno, abbiamo fatto la conoscenza di quattro ragazzi che hanno lasciato l’Italia per cominciare una nuova vita nella magica isola. Scopriamo qualche curiosità su di loro! Tuttavia, il programma proseguirà anche nelle prossime due settimane: martedì 2 e 9 luglio, rispettivamente alle 21.15 e alle 22.10, andrà in onda il Best Of, con i migliori momenti a cui abbiamo assistito, sempre su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Cambio Tutto Mollo Vita-Bali, Riccardo e Stefania

La prima coppia che abbiamo incontrato in questo terzo appuntamento è quella formata da Riccardo, trentasei anni, e Stefania, trentaquattro anni. I due fidanzati, originari di Torino, hanno lasciato l’Italia nel 2012, per ricominciare la loro vita sull’isola di Agung. A Torino, Riccardo era un video operatore, mentre Stefania praticava la professione di architetto. I due si conoscevano già in Italia e si sono ritrovati a Bali, dove si sono fidanzati ufficialmente, iniziando insieme questa nuova avventura.

Entrambi amanti della natura e dello sport, praticano surf da sempre e, per questo motivo, hanno deciso di aprire una Surfhouse, chiamata “Vertical House”, un vero e proprio quartier generale per gli amanti di questa disciplina e non solo.

Riccardo e Stefania hanno avuto in figlio, Naele, che oggi ha 8 mesi, e vivono tutti insieme in uno dei bungalow della Verical House, nella penisola di Bukit. Entrambi gestiscono la loro Surfhouse, in cui Riccardo tiene anche dei corsi. Stefania, invece, insegna yoga, sia per passione, sia per se stessa: dopo la gravidanza sente la necessità di rimettersi in forma.

Entrambi credono fermamente nel rispetto del pianeta e nello slowliving, e hanno trovato a Bali il posto perfetto per praticare uno stile di vista il più sostenibile possibile. La giovane coppia, infatti, ama il contatto con la natura ed è proprio in questo incantevole scenario che vuole crescere i propri figli; Naele è continuamente coinvolto nelle loro attività e viene, ad esempio, portato sul paddleboard.

Cambio Tutto Mollo Vita-Balli, Gabriele e Matteo

La seconda coppia presentata è formata da due inseparabili fratelli originari di Roma, Gabriele e Matteo. In Italia Gabriele era un video operatore subacqueo, mentre Matteo faceva il barman a Campo dé Fiori. Dopo diverse esperienze di vita in giro per il mondo, i due si sono trovati nella splendida Bali nel 2012.

Gabriele si innamorò di Bali da giovanissimo, grazie a un documentario e, da quel momento, decise che un giorno sarebbe andato a vivere su quell’isola magica.

Appena giunti a Bali, i due fratelli hanno aperto un paio di ristoranti, che hanno poi deciso di rivendere. Dopo diversi lavori, Gabriele decide di diventare consulente di viaggio, organizzando per i tour operator italiani delle escursioni alla scoperta dell’isola. Matteo, invece, dopo essersi laureato in pubblicità, ha trovato in Bali il luogo adatto in cui poter esprimere la sua creatività: è un nomade digitale che, grazie a internet, può svolgere il lavoro di artista digitale. Gli basta portare con sé il proprio laptop e trovare dei co-working space a cui collegarsi, per poter lavorare. Il suo posto preferito è il Dojo Bali, uno spazio con piscina e ristorante, in cui può anche stringere nuove amicizie e collaborazioni.

Per ricaricarsi Matteo ama meditare al vicino tempio di Pura Tanah Lot, dedicato agli spiriti guardiani del mare. Gabriele, invece, adora stare con la sua famiglia, formata dalla moglie Emma e dal piccolo Benjamin.