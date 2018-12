Master Pasticcere di Francia, al via su Sky Uno la quarta stagione

L'attesissimo programma per golosi e appassionati di dolci raffinati, è in arrivo su Sky Uno. A partire dall'otto gennaio, l'appuntamento è in prima serata, tutti i lunedì alle 21.15 con un episodio. Ti aspettiamo!

Ricercatezza, qualità, raffinatezza, tradizione, gusto e talento sono gli ingredienti fondamentali che a Master Pasticcere di Francia non possono mancare. La pasticceria francese è nota e amata in tutto il mondo, e lo dimostrano i dolci tipici come la tarte tatin, la Saint-Honoré, il macaron, l’éclair, la millefoglie, il Paris-Brest, la fraisier, la religieuse o la torta al limone meringata. Queste creazioni hanno un unico effetto collaterale: sono capaci di far venire l’acquolina in bocca anche ai meno golosi.

La quarta stagione di Master Pasticcere di Francia, in onda su Sky Uno a partire da lunedì 8 gennaio, quest'anno sarà condotta, per la prima volta, dallo Chef Jean Imbert. In giuria invece troviamo Christophe Adam, Pierre Marcolini e la celebre pasticcera Claire Heitzler. Episodio dopo episodio vedremo in azione nove giovani professionisti che si sfideranno per conquistare il titolo di Master Pasticcere di Francia. I talenti in gara dovranno affrontare diverse prove per dimostrare le loro abilità professionali e la stoffa che non tutti possono vantare. Che la sfida abbia inizio e che vinca il migliore.