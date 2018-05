Westworld 2, easter egg in salsa Targaryen

Prima era il metalupo. Ora sono i draghi. Che Westworld, in onda con la seconda stagione su Sky Atlantic ogni lunedì alle 21.15, ricordasse l’altro grande fantasy targato HBO, Il Trono di Spade, era noto, ma puntata dopo puntata spuntano riferimenti e citazioni che non possono sfuggire ai fan più accaniti.



Solo poco fa abbiamo visto comparire un lupo nell'Escalante post strage di Westworld e in molti si sono chiesti se si trattasse di Nymeria, il metalupo di Arya Stark dei Sette Regni. Ora è invece Daenerys Targaryen a fare incursione con le sue amate bestiole all’interno di Westworld 2.



Westeros e i draghi

Il riferimento alla Madre dei Draghi si può scovare nel corso dell’episodio "Virtù e Fortuna": Mave ha come unica missione quella di ritrovare la figlia dispersa all’interno del mondo di Westworld. Ad accompagnarla nell’impresa ci sono Hector e Lee: mentre stanno attraversando i tunnel sotterranei del parco tentando di trovare un percorso che li avvicinerebbe al Settore 6 e alla posizione della ragazzina, il trio viene sorpreso da alcuni spari e da un uomo che corre verso di loro urlando. Nella scena successiva compare Armistice (visto per l’ultima volta dal pubblico nella scena post-credit del finale della prima stagione) che, intento nell’inseguimento, imbraccia un lanciafiamme. Così Hector, davanti a questa scena, sussurra stupito: “Ha un drago!”, una battuta che per i fan suona come un chiaro riferimento alle bestiole sputafuoco di Daenerys.







I fan su Reddit

Se la battuta volesse realmente creare un crossover con il Trono di Spade non è dato saperlo, ma gli utenti online non hanno dubbi e si interrogano su Reddit, la nota piattaforma di domande e risposte, per capire se si tratti di un easter egg, un semplice omaggio alla serie, o di un importante indizio in vista delle puntate future e, magari, di una qualche unione fra i due mondi.



Verso un mashup?

In molti sperano in un incontro fra i mondi fantastici di Westworld e del Trono di Spade: è possibile, ipotizzano i fan in Rete, che gli host siano programmati per riconoscere i draghi, nel caso in cui uno di essi fuggisse da un parco tematico adiacente? E il parco in questione potrebbe essere, ovviamente, quello ispirato ai Sette Regni... D’altronde se la Delos ha programmato ben sei parchi tematici, perché non sperare che almeno uno possa avere le sembianze di Westeros? Ad assecondare questa teoria c’è anche il fatto che questo non è il primo riferimento di Westworld al Trono di Spade: già nella prima stagione gli spettatori hanno notato che il personaggio di Logan, dopo essere stato promosso generale dei Confederados, ha iniziato a sfoggiare una spilla molto simile a quella sfoggiata dalla Mano del Re di Westeros.