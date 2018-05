Westworld 2, episodio 3: le anticipazioni

Lunedì 7 maggio alle 21.15 andrà in onda il secondo episodio della seconda stagione di Westworld in versione doppiata in italiano, ma andrà anche in onda il terzo episodio in versione originale sottotitolata (alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A., e poi alle 22.15, in replica). Andiamo a scoprire qualche anticipazione su Virtù e Fortuna : continua a leggere, guarda il promo di HBO e scopri di più

La seconda stagione di Westworld è in onda in esclusiva su Sky Atlantic ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica alle 22.15), e alle 21.15 in versione doppiata. Reunion, il secondo episodio, andrà dunque in onda in versione doppiata in italiano lunedì 7 maggio, ma per chi invece è in pari con la messa in onda statunitense, ecco che il 7 maggio, nella notte tra domenica e lunedì, andrà in onda Virtù e Fortuna, il terzo episodio, ovviamente con i sottotitoli.

Virtù e Fortuna, due elementi fondamentali per la riuscita di un piano, e lo sanno bene i personaggi della serie. Dolores è pronta per affrontare il nemico e fare la rivoluzione, mentre Maeve sta attraversando il parco, alla ricerca di sua figlia. Ecco il promo rilasciato da HBO, giusto per farci salivare un po':