Continua su Sky Atlantic la corsa di Watchmen , la nuova serie di casa HBO creata da Damon Lindelof e ispirata all'omonima opera a fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons. Ecco alcune anticipazioni sul secondo episodio , in onda lunedì 28 ottobre in versione originale sottotitolata alle 03.00 , in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). Il primo episodio in versione doppiata in italiano andrà invece in onda in prima serata alle 21.15.

Watchmen: cosa va in onda lunedì 28 ottobre su Sky Atlantic

Lunedì 28 su Sky Atlantic andrà in onda il secondo episodio di Watchmen in versione originale sottotitolata alle 03.00, in contemporanea con gli U.S.A. (poi in replica alle 22.15). In prima serata, invece, andrà in onda il primo episodio in versione doppiata in italiano. Trovate qui la recensione (ovviamente ci sono spoiler per chi non ha ancora visto l'episodio!), mentre trovate qui le foto.

Watchmen, stagione 1, episodio 2: alcune anticipazioni

Mentre la memoria di Angela torna al momento in cui la sua famiglia finì sotto attacco da parte di alcuni seguaci del Settimo Reggimento, l'uomo misterioso incontranto fuori dal suo negozio di dolci, e ritrovato sul luogo di un feroce delitto, si appresta a parlare. Proseguono le indagini relative ai recenti attacchi collegati ai folli e fanatici seguaci di Rorschach, e in città arriva l'agente dell'FBI Laurie Blake, giunta a Tulsa per indagare su un efferato omicidio. Intanto, in un'altra parte del mondo, un'opera teatrale originale sta per essere interpretata per un pubblico decisamente singolare...nel senso che ad assistere c'è solo una persona!

Qui sotto trovate alcune foto tratte dal promo rilasciato da HBO dopo il primo episodio, un promo in cui si vedono immagini relative alle settimane a venire, e non solo al prossimo appuntamento. Sotto le foto trovate alcune riflessioni che contengono SPOILER per chi non ha ancora visto il primo episodio di Watchmen.