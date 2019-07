Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con l'avvincente e adrenalinica Warrior . Non perdere il quinto e il sesto episodio , in onda lunedì 29 luglio alle 21.15 . Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Warrior, stagione 1, episodio 5

Durante un viaggio attraverso la Sierra Nevada - viaggio necessario per trasportare un prezioso carico - Ah Sahm e il giovane Jun sono costretti a passare la notte presso un saloon posizionato nel bel mezzo del nulla. Insieme a loro ci sono altre tre persone. Le cose si fanno improvvisamente pericolose quando un noto fuorilegge, Harlan French, giunge sul posto con i suoi tirapiedi. Ovviamente il criminale non è lì solo per fare quattro chiacchiere, bensì per portare a termine un "lavoro" alquanto remunerativo. Non sa però con chi sta per avere a che fare.

Warrior, stagione 1, episodio 6

Tra il clan Hop Wei e il clan Long gli equilibri sono sempre stati precari, ma la situazione peggiora improvvisamente a causa di un assassinio mancato durante una parata nella Chinatown. Se finora la tregua - sempre se tregua si può chiamare! - aveva più o meno retto, ora c'è il rischio dello scoppio di una vera e propria guerra tra tong. E una guerra tra tong è una cosa che è meglio evitare, per il bene di tutti. Big Bill ha intenzione di pagare il suo debito a Jack Damon, così affida Lucy e i bambini a Lee. Il Sindaco Blake e Buckley ottengono da Robert Crestwood, un senatore che ha messo gli occhi sulla Casa Bianca, un mandato per poter passare all'azione.