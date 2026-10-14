Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale italiano di "Campus Drivers", la serie televisiva tratta dai romanzi di C.S. Quill, che debutterà in streaming con tutti gli episodi il 6 novembre. Nel montaggio, i momenti salienti dell'avvicinamento tra i due protagonisti Lane e Lois, gli attori Baptiste Masseline e Carmen Kassovitz, al centro di una dinamica friends-to-lovers.

Prime Video ha attivato il conto alla rovescia per Campus Drivers, la nuova serie televisiva che promette emozioni e intrattenimento per gli appassionati di storie young adult.

Dopo il grande successo di pubblico di Off Campus, la piattaforma di streaming punta ancora una volta su una storia nata sulla carta, la saga di romanzi omonimi della scrittrice francese C.S. Quill, che in Francia è già un fenomeno editoriale da oltre un milione di copie vendute.

L'adattamento per la tv seguirà le vicende del primo libro della saga, "Supermad. Campus Drivers" - pubblicato in Italia da Il Castoro, collana Il Castoro Off - che segue le vicende di Lois Hogan e Lane O'Neill, due giovani studenti della Belrose University, facoltà immaginaria che fa a sfondo a una conoscenza romantica e pericolosa.

Nel trailer ufficiale, disponibile in italiano anche in testa a questo videoarticolo, nuovi dettagli della trama, i volti dei protagonisti e la conferma della data di uscita dei sei episodi della prima stagione, tutti disponibili dal 6 novembre in streaming su Prime Video, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick.

L'incontro tra Lois e Lane nel trailer ufficiale

Dopo il primo teaser trailer diffuso a settembre, lungo pochi secondi, arriva il trailer ufficiale di Campus Drivers, un minuto di anticipazioni che bastano per entrare nell'universo narrativo ideato da C.S. Quill.

Se siete appassionati di storie con protagonisti adolescenti, la cui cornice è una prestigiosa università, sarete immediatamente catturati dalla storia di Lane e Lois, due studenti della Belrose University che non erano destinati ad incontrarsi, almeno sulla carta.

Lois è felice e fidanzata con Max ma quando lui la lascia le crolla il mondo addosso. Dal punto di vista pratico, le tocca cercare un nuovo alloggio, così, piomba nel cuore della notte a casa di Lane, ragazzo popolare, incline alle avventure sentimentali, un po' misterioso, il suo affascinante opposto.

Tra i due scatta una pericolosa attrazione che si infiamma al di fuori delle loro evidenti differenze, un'emozione alla quale sarà difficile sfuggire.



Prime Video, forte dello zoccolo di pubblico giovane e adulto appassionato di storie romance e young adult, propone un nuovo racconto coinvolgente che sfrutta la dinamica friends to lovers, in cui i protagonisti passano da amici ad amanti, caratterizzando i personaggi principali per la loro diversità, apparentemente inconciliabile.

Il titolo della serie fa riferimento all'app Campus Drivers ideata da Lane, che è in pratica un servizio di trasporto su auto d'epoca per agevolare gli spostamenti degli studenti del campus.

Chi sono le giovani star del cast

Il trailer ufficiale mostra l'incontro tra Lois (Carmen Kassovitz, già vista in Stalk e figlia del popolare attore e regista francese Mathieu) e Lane (Baptiste Masseline, apparso nella serie Voltaire High e altri titoli televisivi).

Nel cast dello show, i fan di Love Me Love Me ritroveranno l'attore Madior Fall. Gli altri interpreti sono volti più o meno noti del mondo della serialità francese.