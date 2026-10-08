L'Imperatrice, il trailer della terza stagione della serie su Sissi

È uscito il trailer della terza e ultima stagione in sei episodi della serie tv drammatica austriaca L’Imperatrice, che uscirà il 12 novembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Nel trailer, l’imperatrice d’Austria Elisabetta, passata alla storia come Sissi (Devrim Lingnau Islamoğlu), ingaggia una lotta tra il suo ruolo istituzionale e i suoi più intimi desideri. “La vita che sogni non si avvererà mai”, le dicono. Tuttavia, nonostante l’oppressione della corte viennese, la volitiva sovrana cerca di essere fedele al suo cuore e alla sua voce. Dopo il rifiuto e l’infedeltà dell’imperatore Francesco Giuseppe (Philip Froissant), tornato traumatizzato dalla guerra di Sardegna, Sissi decide di lasciare Vienna e di raggiungere un’isola lontana per recuperare la salute e allontanarsi dalla corte e dal suo matrimonio in crisi. Per caso, incontra il conte Andrássy (Dejan Búcin), il leader della rivoluzione ungherese, con il quale scatta subito una forte attrazione, non solo fisica, ma anche emotiva. Allo stesso tempo, Massimiliano (Johannes Mussbaum), il fratello di Francesco, parte con la moglie (Josephine Thiesen) per un’avventura, con l’obiettivo di salire sul trono imperiale in Messico. Intanto, Sissi dovrà decidere se seguire il suo cuore o se rimanere fedele al suo popolo.

La showrunner della terza stagione della serie tv L’Imperatrice, Katharina Eyssen, condivide la creazione dello show con il produttore esecutivo Robert Eyssen. La produzione è a cura di Sommerhaus Serien. Scarlett Lacey torna come produttrice esecutiva, mentre Lars Gmehling è co-produttore esecutivo. Florian Cossen e Julia Langhof sono i registi. Le riprese si sono svolte in Baviera, Repubblica Ceca e Spagna.

La serie tv L’Imperatrice è una delle serie drammatiche non in lingua inglese che ha ottenuto il maggior successo su Netflix. Secondo i dati di visualizzazione nei report What We Watched pubblicati da Netflix a partire da luglio 2023, le prime due stagioni hanno totalizzato oltre 65 milioni di visualizzazioni. Inoltre, la prima stagione, vincitrice di un International Emmy, nel 2022 è rimasta per cinque settimane nella Top 10 globale di Netflix, mentre nel 2024 la seconda stagione è entrata nella Top 10 di Netflix in 84 Paesi.

Nata il 17 novembre 1998 a Mannheim, in Germania, l’attrice Devrim Lingnau Islamoğlu ha origini turche da parte di padre e tedesche da parte di madre. Durante gli anni di scuola ha studiato balletto e ha frequentato accademie di danza. Ha inoltre studiato Arti Visive. Nel 2014 ha recitato in una puntata della serie tv Aktenzeichen XY...Ungelöst della rete televisiva tedesca ZDF. Nel 2014 e nel 2015 ha poi interpretato il ruolo di Yasemin, una ragazza tedesca di origini turche, nella terza e nella quarta stagione della serie tv Fluch des Falken. Nel 2017 ha invece interpretato sia il ruolo di Aleyna Kara, un’altra ragazza tedesca di origini turche, nella serie tv poliziesca Unter Verdacht di Andreas Herzog, sia la protagonista del film britannico Carmilla. Nel 2018 ha interpretato sia il personaggio di Tonja nell’episodio Kiderkram della serie tv Die Kanzlei, sia la figlia di Christiane Paul nel film Borga di York-Fabian Raabe. Nel 2019 ha interpretato la protagonista Cäcilia nel film Auerhaus, nel 2020 ha partecipato alle riprese del film Allmen und das Geheimnis der Erotik e dal 2022 ha ricoperto il ruolo dell’imperatrice Elisabetta “Sissi” d’Austria nella serie tv Netflix L’Imperatrice.