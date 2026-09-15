Lupin, il trailer della Parte 4 della serie tv Netflix

Netflix ha diffuso il trailer di Lupin - Parte 4 e annunciato la data di uscita: l'appuntamento è per il prossimo 23 ottobre (la serie sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Un nuovo Lupin: la trama della Parte 4

"Abbiamo un nuovo Lupin": è con questa frase spiazzante che si apre il trailer diffuso da Neflix, capace di ribaltare fin dai primi secondi le certezze del pubblico. La quarta parte riprende quattro anni dopo il finale della precedente. Assane Diop si trova ancora in carcere e vorrebbe scontare la pena per poi mantenere la promessa fatta al figlio: raggiungere la famiglia in Senegal e provare finalmente a voltare pagina.

I piani del protagonista, però, vengono stravolti da un annuncio inatteso, firmato proprio con il nome di Lupin, che preannuncia una serie di colpi simultanei ai danni di diversi musei. Costretto a fare i conti con un rivale che gli somiglia fin troppo, il ladro gentiluomo dovrà smascherare l'impostore e dimostrare la propria innocenza, tornando ai travestimenti e agli inganni che lo hanno reso uno dei personaggi più amati del catalogo Netflix. Il nuovo capitolo raccoglie così l'eredità del finale sospeso della terza parte, promettendo di sciogliere i nodi rimasti aperti e di alzare ancora la posta.

Data di uscita, cast e autori

Tutti e otto gli episodi della nuova stagione debutteranno il 23 ottobre 2026, in contemporanea in tutto il mondo. Al centro della scena resta Omar Sy, che riprende il ruolo del personaggio contemporaneo liberamente ispirato all'Arsène Lupin nato dalla penna dello scrittore francese Maurice Leblanc.

Accanto a lui torna buona parte del cast dei capitoli precedenti, da Ludivine Sagnier ad Antoine Gouy, passando per Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Al gruppo si aggiungono due nuovi ingressi, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

Dietro la macchina produttiva ci sono il creatore George Kay, affiancato da François Uzan, con la produzione affidata a Gaumont in collaborazione con Carrousel Studios. La guida creativa vede coinvolti lo stesso Omar Sy e Louis Leterrier, già regista di alcuni episodi della prima parte.

Nel corso degli anni l'attore ha più volte raccontato il legame speciale che lo unisce a questo ruolo, descritto come una fonte inesauribile di divertimento e libertà interpretativa. Un entusiasmo che, complice il successo internazionale della serie, sembra rinnovarsi a ogni nuovo capitolo e che ha contribuito a trasformare la produzione francese in un fenomeno globale.

Con la Parte 4, Lupin si prepara così a un ritorno costruito attorno a un enigma centrale: chi si nasconde dietro il falso ladro gentiluomo? La risposta, insieme a nuovi colpi spettacolari, a un intreccio di doppi giochi e alla consueta ambientazione parigina, arriverà fra poco più di un mese.