Se ami qualcuno dillo, il trailer del fim con Edoardo Leo

È uscito il trailer del film Se ami qualcuno dillo con Edoardo Leo, che uscirà nei cinema il 16 ottobre 2026.

Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Bonini, che è anche il regista, e ispirato alla sua vita, il film Se ami qualcuno dillo racconta la storia di Sergio (Edoardo Leo), un uomo anaffettivo, un donnaiolo incallito e un padre assente che, colto in flagrante durante un tradimento, ha un malore e finisce in coma. Nella sala d’attesa dell’ospedale si ritrovano tre persone che avrebbero tutte le ragioni per volerlo dimenticare. Sono la compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). Al suo risveglio, però, Sergio non è più lo stesso: è come se fosse tornato bambino, ma dentro un corpo adulto, e si ritrova a dover imparare di nuovo ogni cosa, dai gesti più semplici alle emozioni più profonde. Così, da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in una figura buffa e tenera, un eroe tragicomico finalmente in grado di amare davvero. Questa inaspettata rinascita gli insegna allora a comprendere quello che prima gli era sempre sfuggito: voler bene alla sua complicata famiglia allargata. Nel tentativo di ricostruire i rapporti con i suoi cari, il protagonista finirà infatti per cambiare non solo sé stesso, ma anche le persone che lo circondano.

Il cast del film Se ami qualcuno dillo include anche Thomas Trabacchi, Clemente Pernarella, Daniela Virgilio, Luisa De Santis, Pietro De Silva e Antonia Di Francesco.

Nato il 21 aprile 1972 a Roma, l’attore e regista Edoardo Leo ha raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Marcello nella terza e nella quarta stagione della serie tv Un medico in famiglia. Ha anche recitato in teatro in spettacoli come Ti ricordi di me? con Ambra Angiolini. In televisione ha lavorato nelle serie tv Operazione Odissea, Blindati, Ho sposato un calciatore di Stefano Sollima, Liberi di giocare, Il signore della truffa di Gigi Proietti e Dov’è mia figlia? con Claudio Amendola. Al cinema ha recitato nei film Dentro la città (2004), To Rome With Love (2012) di Woody Allen, La mossa del pinguino (2014) di Claudio Amendola, Tutta colpa di Freud (2014) di Paolo Genovese, Smetto quando voglio (2014) di Sydney Sibilia (per il quale nel 2014 ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello come Miglior attore protagonista), Perfetti sconosciuti (2016) di Paolo Genovese (per il quale nello stesso anno ha vinto ai Nastri d’Argento il Premio Speciale insieme a tutto il cast), La dea fortuna (2019) di Ferzan Özpetek e con Stefano Accorsi, Follemente (2025) di Paolo Genovese (per il quale nello stesso anno ai Nastri d'Argento ha ottenuto la candidatura come Miglior attore in un film commedia), 30 notti con il mio ex (2025) con Micaela Ramazzotti e 2 cuori e 2 capanne (2025) con Claudia Pandolfi (per il quale nel 2026 ai Nastri d'Argento ha ricevuto una candidatura come Miglior attore in un film commedia ai Nastri d’Argento). Ha debuttato come regista con il film Diciotto anni dopo (2010), che ha anche scritto e interpretato e per il quale nel 2011 ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello nella categoria Miglior regista esordiente. La pellicola ha anche ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali. Ha poi scritto e diretto il suo secondo film, Buongiorno papà (2013), dove ha anche recitato con Raoul Bova e Marco Giallini. Nel 2014 ha condotto il Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2015 ha diretto e interpretato il suo terzo film, Noi e la Giulia, con Luca Argentero, Stefano Fresi, Claudio Amendola, Anna Foglietta e Carlo Buccirosso. La pellicola, nello stesso anno candidata a sette David di Donatello, ha vinto sia il David Giovani, sia il premio per il Miglior attore non protagonista a Buccirosso, mentre ai Nastri d’Argento ha vinto sia il riconoscimento per la Migliore commedia, sia il Miglior attore non protagonista ad Amendola. Nel 2016 ha interpretato e diretto il suo quarto film, Che vuoi che sia, con Anna Foglietta e Rocco Papaleo. Nel 2021 ha confezionato il suo quinto film, Lasciarsi un giorno a Roma, mentre nel 2022 ha vinto il Premio speciale ai David di Donatello per il documentario da lui diretto, Luigi Proietti detto Gigi. Nel 2024 ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento – Grandi Serie come Miglior attore protagonista nella fiction Il clandestino.