American Horror Story 13, il trailer della nuova stagione della serie

È uscito il trailer della 13ª stagione della serie tv antologica American Horror Story di Ryan Murphy, che anticipa il ritorno di Jessica Lange, Sarah Paulson ed Evan Peters. In particolare, Lange riprenderà interpreterà tutti e quattro i personaggi ai quali aveva già dato vita nello show, compresa Elsa Mars, che all’inizio del trailer accoglie il pubblico: “Benvenuti al più grande spettacolo sulla Terra”. Paulson, invece, interpreterà sei personaggi diversi, mentre Peters cinque. L’ultima apparizione di Lange risale alla quarta stagione, Freak Show, andata in onda oltre 10 anni fa, mentre Paulson e Peters sono apparsi per l’ultima volta nella decima stagione, Double Feature. La trama resta avvolta nel mistero. La serie uscirà il 24 settembre 2026 su FX e su Hulu.

Il cast della 13ª stagione della serie tv American Horror Story include anche Angela Bassett, che riprenderà il ruolo di Marie Laveau (già interpretato nell’ottava stagione Apocalypse), Emma Roberts, che rivestirà ancora una volta il ruolo di Madison Montgomery (anche in tal caso, già interpretato nell’ottava stagione Apocalypse), e Jamie Brewer, che ricoprirà di nuovo il ruolo di Adelaide Langdon (già interpretato nella prima stagione Murder House). Le new entry comprendono invece Paul Anthony Kelly (Love Story), John Waters (regista del film Pink Flamingos uscito nel 1972), Avantika Vandanapu (Mean Girls), Joey Pollari (American Crime) e la modella Alex Consani.

La serie tv antologica American Horror Story è stata creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per esplorare le paure collettive. Ogni stagione racconta una diversa storia horror con temi, epoche e personaggi distinti, che sono spesso interpretati dagli stessi attori. La prima stagione, Murder House (2011), segue una famiglia che si trasferisce in una casa infestata da spiriti vendicativi. La seconda stagione, Asylum (2012), è ambientata in un manicomio degli anni Sessanta tra esperimenti, possessioni e follia. La terza stagione, Coven (2013), racconta la lotta per la sopravvivenza tra giovani streghe di New Orleans. La quarta stagione, Freak Show (2014), si concentra su un circo di “mostri” nella Florida degli anni Cinquanta. La quinta stagione, Hotel (2015), unisce vampirismo, arte e morte in un albergo di Los Angeles. La sesta stagione, Roanoke (2016), gioca sul confine tra realtà e finzione televisiva. La settima stagione, Cult (2017), esplora la paranoia politica americana post-elezioni 2016. L’ottava stagione, Apocalypse (2018), intreccia Murder House e Coven e narra l’ascesa dell’Anticristo. La nona stagione, 1984 (2019), omaggia gli slasher degli anni Ottanta. La decima stagione, Double Feature (2021), divide la storia tra vampiri e alieni. L’undicesima stagione, NYC (2022), e la dodicesima stagione, Delicate (2023-2024), affrontano temi di identità, maternità e paura contemporanea.

Nel corso di tutte le 13 stagioni, la serie tv American Horror Story ha ricevuto oltre 50 nomination agli Emmy Awards, e attori come Kathy Bates e Jessica Lange hanno vinto diversi premi. “Alcuni di loro interpreteranno due personaggi di due stagioni diverse nella stessa scena”, aveva anticipato il creatore Ryan Murphy alla rivista Variety in merito agli attori e alle attrici che faranno ritorno nel cast. “Evan [Peters], a un certo punto, interpretava due personaggi diversi e parlava da solo. È stato davvero divertente e complicato da realizzare, e mi è piaciuto molto. Ho montato quasi tutte le scene e penso che siano davvero ottime”.

Le serie tv più recenti di Ryan Murphy includono The Shards, tratta dal romanzo Le schegge di Bret Easton Ellis e uscita nel mese di agosto 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), e Monster: La storia di Lizzie Borden, che arriverà il 17 settembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).