Outlander: Blood of My Blood, il trailer della seconda stagione

È uscito il trailer della seconda stagione della serie tv Outlander: Blood of My Blood, il prequel di Outlander basato serie di libri bestseller Outlander di Diana Gabaldon, che uscirà il 18 settembre 2026. I genitori di Claire e di Jamie vengono nuovamente separati a causa della rivolta giacobita che divide in due le Highlands scozzesi. Mentre le due coppie lottano per ritrovarsi, devono anche dichiarare la propria fedeltà a una delle due fazioni ribelli. Secondo la sinossi ufficiale della seconda stagione, “Brian e suo cugino Murtagh devono tornare al Castello di Leathers e giurare fedeltà al padre di Brian, l’astuto Simon Fraser, Lord Lovat. Ellen torna a malincuore al Castello di Leoch e trova i suoi fratelli, Colum e Dougal, in lite su come rispondere alla chiamata alle armi. Con astuzia, escogita un piano per proteggere il Clan MacKenzie dalla Corona, indipendentemente dall'esito della rivolta. Nel frattempo, Henry e Julia Beauchamp, finalmente riuniti dopo che il loro inaspettato viaggio nel tempo li ha lasciati persi e separati, sono pronti a tornare alla loro epoca e alla loro figlia, Claire. Quando il loro piano va terribilmente storto, la coppia viene separata di nuovo. Separato dal suo amore e dalla sua speranza, Henry deve affrontare i suoi problemi di salute mentale, mentre lotta per ritrovare Julia, costretta a tornare al Castello di Leathers e a scontrarsi con il suo sinistro marito, Lord Lovat”.

Il cast della serie tv Outlander: Blood of My Blood include Jeremy Irvine nel ruolo di Henry Beauchamp e Hermione Corfield nel ruolo di Julia Beauchamp (i genitori di Claire), mentre Jamie Roy interpreta Brian Fraser e Harriet Slater interpreta Ellen MacKenzie (i genitori di Jamie). Il cast comprende anche Tony Curran nel ruolo di Simon Fraser, Lord Lovat, Séamus McLean Ross nel ruolo di Colum MacKenzie, Sam Retford nel ruolo di Dougal MacKenzie, Rory Alexander nel ruolo di Murtagh Fitzgibbons Fraser e Conor MacNeill nel ruolo di Ned Gowan.

Matthew B. Roberts è showrunner e produttore esecutivo della serie tv Outlander: Blood of My Blood. Altri produttori esecutivi sono Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Michael Wilson, Jim Kohlberg e Luke Parker Bowles. Lo show è prodotto da Sony Pictures Television.

La serie tv Outlander: Blood of My Blood amplia l'universo dell’amato show Outlander, basato sulla serie di romanzi Outlander di Diana Gabaldon e con protagonista Claire Beauchamp, una donna del XX secolo che si ritrova catapultata indietro nel tempo nella Scozia del 1743, dove assiste in prima persona alla seconda insurrezione giacobita. I libri hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo. La prima stagione del prequel Outlander: Blood of My Blood ha riportato gli spettatori indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp. Un viaggio tra il potere dell’amore, del destino e del sacrificio, che inizia dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale e raggiunge le brulle terre scozzesi del XVIII secolo, in episodi che intrecciano passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti.