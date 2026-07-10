The Gentlemen, il trailer della seconda stagione

È uscito il trailer della seconda stagione della serie tv The Gentlemen, che uscirà dal 3 settembre 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come recita la sinossi ufficiale, “è passato un anno da quando Eddie (Theo James) e Susie (Kaya Scodelario) hanno unito le forze per lavorare insieme nell’impero criminale di Bobby (Ray Winstone) all’estero. Mentre cercano di espandere la loro attività, le decisioni prese da Bobby sembrano sempre più avventate. Ora Eddie e Susie devono decidere se agire o rischiare di perdere tutto, ma l’ambizione sfrenata non finisce mai bene...”. Il cast include i volti già noti Joely Richardson e Vinnie Jones, e le new entry Hugh Bonneville (Downton Abbey), Benjamin Clementine (Dune), Benedetta Porcaroli (Il Gattopardo), Michele Morrone (365 giorni), Sergio Castellitto (Conclave), Amra Mallassi (The Agency), Tyler Conti (Hollyoaks), il pugile professionista britannico Chris Eubank Jr. e la conduttrice televisiva, presentatrice e imprenditrice Maya Jama.

La serie tv The Gentlemen, basata sull’omonimo film di Guy Ritchie, vanta come creatore lo stesso Ritchie, che è anche regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. Insieme a lui, nel ruolo di sceneggiatore e produttore esecutivo, c’è anche Matthew Read. Anche Eran Creevy è tra i registi della seconda stagione. Will Gould, Frith Tiplady e Simon Crawford Collins di Moonage Pictures sono produttori esecutivi insieme a Ivan Atkinson. Laura Jackson e Max Keene sono i produttori. Moonage Pictures, parte di ITV Studios, e Miramax Television producono la serie.

Per la prima stagione della serie tv The Gentlemen, che ha raggiunto il successo nel 2024, rimanendo per 10 settimane nella Top 10 globale delle serie tv in lingua inglese, Guy Ritchie ha ottenuto una nomination agli Emmy Awards nella categoria Miglior regia in una serie commedia. Dopo la morte del padre, il protagonista Eddie Horniman eredita la tenuta di campagna di famiglia e scopre che l’ereditiera dell’impero della droga, Susie Glass, e suo padre, detenuto in carcere, vi hanno gestito un impero della cannabis. Inizialmente, il suo piano è quello di liberare la famiglia dalle grinfie dei gangster, ma con il susseguirsi degli eventi, Eddie si rende conto non solo di avere una propensione per il crimine, ma anche di essere piuttosto abile. In particolare, nella prima stagione, Eddie e la sua famiglia – composta dal fratello Freddy (Daniel Ings), dalla madre Lady Sabrina (Joely Richardson) e dalla cognata Tammy (Chanel Crewsswell) – si imbattono in una serie di personaggi poco raccomandabili.

Il vicepresidente dei contenuti di Netflix UK aveva dichiarato alla rivista Variety : "Con i suoi polli armati e i duchi spacciatori di droga, The Gentlemen è stato un enorme successo di pubblico nel 2024. Non c'è da stupirsi, visto che Guy Ritchie rimane uno dei creatori più iconici del settore, capace di raccontare storie autenticamente britanniche con il suo inconfondibile stile, la sua grinta e il suo umorismo. Siamo entusiasti che la serie torni su Netflix per una seconda stagione e non vediamo l'ora di scoprire cosa succederà quando i mondi dell'alta borghesia e del narcotraffico si scontreranno ancora una volta”.