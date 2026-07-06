Dopo il percorso intrapreso dalla serie Star Wars: Visions, il progetto dedicato all'incontro tra la celebre saga e l'animazione giapponese prosegue con una nuova produzione destinata allo streaming. L'annuncio è stato accompagnato dalla diffusione del trailer ufficiale e del poster promozionale

L'universo di Star Wars continua ad ampliare i propri confini attraverso nuove produzioni animate che approfondiscono personaggi e racconti già introdotti al pubblico. Dopo il percorso intrapreso dalla serie Star Wars: Visions, il progetto dedicato all'incontro tra la celebre saga e l'animazione giapponese prosegue con una nuova produzione destinata allo streaming. L'annuncio è stato accompagnato dalla diffusione del trailer ufficiale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) e del poster promozionale, materiali che offrono un primo sguardo alla serie e confermano anche la data di debutto sulla piattaforma Disney+.

La nuova produzione, intitolata Star Wars: Visions Presenta - The Ninth Jedi, sarà composta da otto episodi realizzati da Production I.G e proporrà una narrazione unica sviluppata nell'arco dell'intera stagione. Il progetto rappresenta un'evoluzione dell'esperienza inaugurata da Star Wars: Visions, mantenendo il legame con l'estetica e la tradizione dell'animazione giapponese ma scegliendo, questa volta, di raccontare una sola vicenda articolata in più capitoli.

Trailer, poster e data di uscita

Il trailer ufficiale della nuova serie anime è stato presentato insieme al poster promozionale, offrendo agli appassionati un'anticipazione dell'avventura che arriverà in streaming su Disney+ il 5 agosto. L'annuncio è stato reso pubblico durante l'Anime Expo 2026, ospitato presso il Los Angeles Convention Center, occasione nella quale sono intervenuti anche i principali autori coinvolti nella realizzazione della serie.

Con i suoi otto episodi, Star Wars: Visions Presenta - The Ninth Jedi punta a sviluppare un racconto epico e continuo, distinguendosi dalla struttura antologica che ha caratterizzato gran parte di Star Wars: Visions. Il nuovo progetto nasce ancora una volta dall'incontro tra l'universo creato da Star Wars e la sensibilità dell'animazione giapponese, scegliendo però di concentrarsi su una singola storia.

Il ritorno di Lah Kara e la nuova missione Jedi

Al centro della vicenda si trova Lah Kara, protagonista della coproduzione tra Lucasfilm e Production I.G, lo studio noto anche per Ghost in the Shell. Il personaggio era già apparso nell'episodio Il Nono Jedi, quinto capitolo della prima stagione di Star Wars: Visions, ed era poi tornato in Il Nono Jedi: Figlia della speranza, terzo episodio della terza stagione.

La storia riprende il percorso della giovane, impegnata a proseguire il proprio addestramento come Jedi sotto la guida di Margrave Juro. Nel corso del suo viaggio, caratterizzato da una ricerca della propria identità, Lah Kara dovrà affrontare una missione particolarmente complessa con l'obiettivo di salvare suo padre. Ad accompagnarla saranno Margrave Juro e il gruppo di Jedi ancora in fase di addestramento, con i quali condividerà questa nuova impresa.

Gli autori della serie e la distribuzione

La regia di Star Wars: Visions Presenta - The Ninth Jedi è affidata a Shunsuke Tada, mentre la sceneggiatura porta la firma di Mitsuyasu Sakai. Kenji Kamiyama, già autore dell'originale one shot, ricopre invece il ruolo di supervising director, contribuendo così alla continuità creativa del progetto.

La serie sarà disponibile dal 5 agosto 2026 in Italia attraverso Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), mentre negli Stati Uniti verrà distribuita sulla piattaforma Hulu.

L'eredità di Star Wars: Visions

Con questa nuova produzione prosegue il percorso di Star Wars: Visions, serie che fino a questo momento ha raggiunto tre stagioni. La prima e la terza sono state realizzate esclusivamente da studi di animazione giapponesi, mentre la seconda aveva ampliato il progetto coinvolgendo realtà provenienti da diversi Paesi, tra cui Aardman e Cartoon Saloon.

In occasione dell'annuncio di Star Wars: Visions Presenta - The Ninth Jedi è stato inoltre diffuso anche il poster ufficiale della nuova serie, presentato insieme al trailer durante l'Anime Expo 2026.