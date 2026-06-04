Lucky, il trailer della serie tv con Anya Taylor-Joy

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Lucky, la nuova miniserie con Anya Taylor-Joy nei panni di una truffatrice in fuga. Tratta da un romanzo bestseller del New York Times, la serie debutta il 15 luglio con un cast di primo piano che include Annette Bening e Timothy Olyphant.

La trama

Quando un colpo multimilionario va storto, la truffatrice Lucky è costretta a darsi alla fuga, braccata contemporaneamente dall'FBI e da un impietoso boss della criminalità organizzata. Il trailer rivela che Lucky Armstrong è cresciuta in un ambiente criminale, plasmata da un padre - interpretato da Timothy Olyphant - che l'ha introdotta fin da piccola in questo mondo parallelo. A darle la caccia, in un rovesciamento dei ruoli familiari tanto crudele quanto narrativamente efficace, c'è la suocera interpretata da Annette Bening, che nel racconto ricopre il ruolo di pericolosa boss. Il risultato è un thriller adrenalinico in cui i confini tra famiglia, lealtà e sopravvivenza si confondono continuamente.

Da romanzo bestseller alla TV

Lucky è adattata dall'omonimo romanzo bestseller del New York Times di Marissa Stapley, già selezionato dal Reese's Book Club. Proprio Reese Witherspoon figura tra i produttori esecutivi della serie, insieme alla sua socia Lauren Neustadter per la società Hello Sunshine. La serie è creata e co-prodotta da Jonathan Tropper, già autore di See per Apple TV+, affiancato dalla showrunner Cassie Pappas, nota per Silo. Anya Taylor-Joy non è solo protagonista: produce anche attraverso il suo banner LadyKiller, confermando un coinvolgimento creativo che va ben oltre la sola recitazione. Si tratta del suo primo ruolo da protagonista in una serie televisiva dopo La regina degli scacchi, il che rende Lucky uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sulla piattaforma. Il cast include inoltre Aunjanue Ellis-Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. e William Fichtner. I primi due episodi debuttano il 15 luglio, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 19 agosto.