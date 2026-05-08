Netflix rilancia Devil May Cry, pubblicando il trailer della seconda stagione con una colonna sonora dal forte impatto: il nuovo brano dei Papa Roach.

Devil May Cry: Stagione 2 si presenta così attraverso un nuovo trailer musicale che anticipa il ritorno della serie animata ispirata alla celebre saga videoludica di Capcom. Il filmato promozionale (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), intitolato See U in Hell, si distingue per l’utilizzo dell’omonimo nuovo singolo dei Papa Roach, scelto come accompagnamento sonoro per enfatizzare il tono adrenalinico delle immagini.

Per il pubblico italiano, l’arrivo dei nuovi episodi è fissato al 12 maggio 2026, quando Devil May Cry: Stagione 2 sarà disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), pronta a proseguire l’adattamento animato di una delle serie action più iconiche del panorama videoludico.

Un nuovo sguardo sulla seconda stagione

L’attesa per il ritorno di Devil May Cry: Stagione 2 su Netflix si intensifica con questo nuovo video promozionale, che offre ulteriori sequenze tratte dagli episodi in arrivo. Dopo la presentazione ufficiale diffusa il mese scorso, la piattaforma propone ora una nuova anteprima costruita come un videoclip musicale, dove l’azione e l’estetica della serie si fondono con le sonorità di See U in Hell.

La seconda stagione sarà disponibile dal 12 maggio su Netflix e proseguirà il racconto inaugurato con la prima parte, che aveva ottenuto un riscontro particolarmente positivo. Il progetto continua a nascere dalla collaborazione con Capcom, mentre l’animazione resta affidata a Studio Mir.

Dante e Vergil al centro della narrazione

La nuova stagione vedrà ancora una volta Dante come figura principale, ma il focus narrativo si concentrerà in modo significativo sul legame e sul conflitto con il fratello Vergil. Il trailer evidenzia chiaramente questa dimensione, mostrando come la tensione tra i due personaggi rappresenti uno degli elementi cardine dei nuovi episodi.

La rivalità fraterna costituisce infatti uno dei temi più riconoscibili dell’universo originale di Capcom, e la serie animata sembra intenzionata a sviluppare ulteriormente questo aspetto, inserendolo al centro della costruzione drammatica.

La strategia transmediale di Capcom

La produzione, guidata da Adi Shankar insieme a Studio Mir, si inserisce in una più ampia strategia di espansione delle proprietà intellettuali di Capcom. L’azienda di Osaka punta infatti a consolidare franchise come Mega Man e Devil May Cry trasformandoli in marchi centrali del proprio ecosistema di intrattenimento.

L’obiettivo è costruire una presenza articolata su più media e piattaforme, ampliando il bacino di utenza attraverso prodotti differenti ma collegati tra loro. In questo contesto, la serie Netflix rappresenta una componente rilevante dell’operazione, contribuendo anche a rafforzare l’interesse verso i videogiochi della saga, come dimostrato dall’impatto avuto sulle vendite di Devil May Cry 5 negli ultimi mesi.