Netflix si appresta a riportare sugli schermi uno dei titoli più riconoscibili della storia della televisione. La piattaforma ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale della nuova serie, attesa per il 9 luglio 2026, che rilegge la celebre saga letteraria di Laura Ingalls Wilder e rimette al centro la vicenda della famiglia Ingalls. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nel remake in chiave contemporanea

Netflix si appresta a riportare sugli schermi uno dei titoli più riconoscibili della storia della televisione: La casa nella prateria. La piattaforma (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha diffuso il primo teaser trailer ufficiale della nuova serie, attesa per il 9 luglio 2026, che rilegge la celebre saga letteraria di Laura Ingalls Wilder e rimette al centro la vicenda della famiglia Ingalls. Si tratta di un remake in chiave contemporanea, concepito per mantenere un legame stretto con il materiale d’origine pur cercando un dialogo diretto con il pubblico di oggi.

La casa nella prateria si prepara a tornare in una nuova forma televisiva, mantenendo saldo il legame con i romanzi di Laura Ingalls Wilder e con la storica serie NBC. Un’operazione che Netflix costruisce come punto d’incontro tra eredità narrativa e rinnovamento, tra memoria culturale e nuove direzioni del racconto seriale.

Potete guardare il video che anticipa ciò che vedremo in questa nuova versione della serie tv nella clip in alto, posta in testa a questo articolo.

Il ritorno della famiglia Ingalls nell’universo Netflix

Con questa operazione produttiva, si punta a rilanciare un immaginario narrativo che ha lasciato un segno profondo nella cultura televisiva globale. La casa nella prateria torna così a occupare la scena con una nuova interpretazione che aggiorna sensibilità e linguaggio senza interrompere il filo con la sua tradizione narrativa.

Il debutto è fissato per il 9 luglio e la serie si propone come un racconto capace di unire memoria e reinvenzione, con l’obiettivo di intercettare anche chi non ha mai incontrato prima la storia della famiglia del West resa celebre dalla televisione.

Una narrazione tra dramma familiare e frontiera americana

La nuova versione di La casa nella prateria viene presentata come un racconto articolato su più livelli, in cui convivono dimensione intima e respiro storico. Netflix la definisce “in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell'Ovest americano”. La piattaforma aggiunge inoltre che “offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi delle persone che hanno dato vita alla conquista del West”.

Al centro della trama si colloca la crescita di Laura Ingalls e della sua famiglia nel cuore dell’Ovest americano. Attraverso il punto di vista della protagonista, la storia segue un percorso segnato da difficoltà quotidiane, aspirazioni personali, sacrifici e momenti di speranza. La dimensione domestica si intreccia costantemente con lo sfondo storico della frontiera, dove le relazioni tra coloni, comunità e territori si sviluppano in un periodo di trasformazioni profonde.

La regia del progetto e la strategia narrativa

Alla guida della serie c’è Rebecca Sonnenshine, già nota per il suo lavoro in The Boys e The Vampire Diaries. La sua presenza segna l’impostazione creativa di un progetto che mira a rinnovare una storia già ampiamente radicata nell’immaginario collettivo.

Netflix, attraverso la dirigente Jinny Howe, ha evidenziato come questa nuova versione sia stata pensata per avere uno sviluppo duraturo nel tempo, sostenuto da una struttura narrativa particolarmente solida. In questa prospettiva si inserisce anche la conferma della seconda stagione, annunciata ancor prima del debutto ufficiale.

L’eredità letteraria e televisiva

Le origini della storia risalgono ai libri pubblicati negli anni ’30, in piena Grande Depressione. Le opere dedicate alla famiglia Ingalls hanno raggiunto una diffusione internazionale straordinaria, con oltre 73 milioni di copie vendute in più di 100 Paesi e traduzioni in almeno 27 lingue.

Da quel corpus letterario è nata anche la storica serie televisiva La casa nella prateria, trasmessa tra il 1974 e il 1984 sulla NBC e diventata nel tempo un punto di riferimento della cultura popolare. Oggi Netflix raccoglie questa eredità e la rielabora in una produzione che cerca di coniugare nostalgia e rinnovamento narrativo, riportando al centro una vicenda già profondamente radicata nell’immaginario pubblico.

Il cast della nuova serie

Il fulcro narrativo è affidato ad Alice Halsey, interprete di Laura Ingalls, descritta come una figura brillante, sincera e incline a mettere in discussione l’autorità. Accanto a lei, Skywalker Hughes interpreta la sorella Mary, mentre Luke Bracey veste i panni del padre Charles e Crosby Fitzgerald quelli della madre Caroline.

Completano il cast Jocko Sims (Dottor George Tann), Warren Christie (John Edwards), Meegwun Fairbrother (Mitchell), Alyssa Wapanatǎhk (White Sun), Wren Zhawenim Gotts (Good Eagle), Xander Cole (Little Puma), Ryan Robbins (Russell Kind), Barrett Doss (Emily Henderson), Mary Holland (Jemma James), Michael Hough (Eli James), Kowen Cadorath (Caleb), Thosh Collins (Louis), Maclean Fish (Adam Scott) e Rebecca Amzallag (Lacey Aubert).